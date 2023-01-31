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Счетная палата нашла расхождение в оценке госактивов в Москве на ₽1 трлн

Расхождение оценки объектов в федеральном реестре и в отчетах управления Росимущества по Москве приблизилось к ₽1 трлн, указала Счетная палата. Ответственность за данные об объектах несут их владельцы, говорят в Росимуществе
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Счетная палата признала неэффективной деятельность территориального управления Росимущества в Москве по управлению государственным имуществом по итогам его проверки за 2020–2021 годы. Об этом говорится в 43-х страничном отчете Счетной палаты, подписанном аудитором Андреем Батуркиным, копия которого есть у РБК.

«Все критерии эффективности деятельности управления или являются отрицательными в связи с выявленными нарушениями и недостатками, или не могут быть определены из-за отсутствия соответствующих данных. Таким образом, деятельность управления признана неэффективной», — заявил Батуркин на коллегии Росимущества 28 октября 2022 года (его слова передала пресс-служба).

Надлежащий учет и контроль объектов федерального имущества не ведется, достоверные сведения об их количестве и стоимости отсутствуют, условия для максимального вовлечения имущества в хозяйственный оборот не созданы, поясняет пресс-служба. Так, проверка Счетной палаты показала, что московское управление Росимущества не соблюдало правила бухгалтерского учета и не проводило инвентаризацию находящихся в его ведении объектов федерального имущества. В итоге, указал аудитор, информация о количестве и стоимости объектов федерального имущества, отраженная в балансе управления, не подтверждается данными бюджетного учета и расходится с данными Реестра федерального имущества (РФИ) и иных учетных информационных систем (Единой системы управления государственным имуществом, Единого государственного реестра недвижимости). На 1 января 2022 года в РФИ числилось 6 049 объектов недвижимого имущества казны, а в бюджетном учете московского управления — 6 262 объекта, указал Батуркин.

Расхождения выявлены и по стоимости объектов. Так, если в федеральном реестре активы оцениваются на 708 млрд руб., то в бюджетной отчетности управления — на 1,7 трлн руб.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на формирование информации о количестве и стоимости активов казны, являются нарушения при ведении РФИ, отмечает пресс-служба Счетной палаты. Как показала проверка, в этом реестре зачастую указывались недостоверные сведения о стоимости объектов, дублировались данные или учитывались объекты с несуществующими адресами. «Также управление не соблюдало установленные сроки внесения информации в реестр и не исключало из него выбывшие из федеральной собственности объекты. В результате ряд числящихся в РФИ объектов казны фактически не являются собственностью Российской Федерации», — добавили там.

«Таким образом, в настоящее время Реестр не является качественным источником данных о федеральном имуществе, а выписки из него не несут достоверной информации при совершении сделок с имуществом, — предупредил аудитор Счетной палаты. — Уже после завершения проверки управление исключило из реестра информацию почти о 400 объектах недвижимого имущества, не являющихся собственностью Российской Федерации, а также почти 700 дублирующих карточек учета».

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Учет федерального имущества и ведение его реестра осуществляются в соответствии с требованиями положения об учете и о контроле использования федерального имущества и целого ряда ведомственных и межведомственных нормативных правовых и иных актов, парирует представитель Росимущества. В соответствии с этим документом, ответственность за предоставление информации об объектах недвижимого и движимого имущества к учету в реестре федерального имущества возложена на правообладателей, указывает он. А на территориальные органы Росимущества возложена обязанность по проведению экспертизы сведений и документов, представленных правообладателями для учета в реестре, а также по обеспечению ведения реестра, его актуальности и полноты. «Реестр федерального имущества является динамической системой, что накладывает значительную нагрузку на сотрудников территориальных органов Росимущества. Следствием такой динамики, очевидно, являются и перманентно возникающие расхождения данных об объектах федерального имущества у правообладателей и в реестре», — заключил представитель ведомства.

Однако, по данным Счетной палаты, московское управление Росимущестсва также «ненадлежащим образом» осуществляло и полномочия администратора доходов бюджета: пропускало сроки взыскания задолженности по арендным платежам и не выставляло требования о ее уплате, нарушало сроки начисления доходов будущих периодов и возврата в бюджет излишне уплаченных платежей. Как следствие, это приводило к недопоступлению средств в федеральный бюджет. Проверка также показала, что приоритетным видом управления имуществом является его передача в хозяйственное ведение или оперативное управление, что не способствует увеличению доходов бюджета. Более того, выявлены факты использования федерального имущества юрлицами «при отсутствии правовых оснований» и на безвозмездной основе. При этом свободные объекты казны в коммерческий оборот не вовлекаются, соответствующие для этого условия не созданы. «За 2020–2021 годы управление не заключило ни одного договора аренды зданий и помещений. Сведения о свободных объектах не публиковались, соответственно, у заинтересованных лиц (потенциальных арендаторов) не было доступа к данной информации», — утверждает Батуркин.

Глава Росимущества Вадим Яковенко напоминает, что документом стратегического планирования для ведомства является госпрограмма Минфина «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», участником которой она является с 2020 года. «Росимуществом достигнуты плановые значения всех показателей госпрограммы как в 2020–2021 годах, так и в 2022 году, в том числе по показателю, предусматривающему вовлечение имущества казны в хозяйственный оборот», — подчеркнул чиновник (его слова привела пресс-служба). В частности, несмотря на замечание Счетной палаты, территориальное управление Росимущества в Москве обеспечило поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков и объектов недвижимого имущества государственной казны в размере 11,1 млрд руб. за 2020–2022 годы (в 2020 году — 2,7 млрд руб., в 2021-ом и 2022-ом — по 4,2 млрд руб.), таким образом достигнуты установленные показатели, указал он.

В 2019–2022 годах московское управление заключило 190 новых договоров аренды земельных участков, что привело к увеличению арендной платы на 933,84 млн руб.; в ходе приватизации реализовано 40 объектов казны на 1,1 млрд руб., рассказал Яковенко. Росимущество «в инициативном порядке» в конце 2021 года также включило мероприятия по инвентаризации федерального имущества казны в план деятельности на 2022 год и плановый период 2023–2027 годов, утвержденный Минфином, добавил он.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Росимущество Счетная палата проверка критика
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