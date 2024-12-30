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В Чечне нелегальных майнеров пообещали приравнять к террористам

Деятельность нелегальных майнеров приводит к перебоям с электричеством и «наносит вред всему обществу», заявил Делимханов. В регионах Северного Кавказа запретили майнинг до весны 2031 года
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Global Look Press)

Людей, занимающихся незаконным майнингом в Чечне, который приводит к проблемам с электричеством в селах и городах, подвергнут строгому наказанию и приравняют к террористам, «так как их действия наносят вред всему обществу», заявил на телеканале «Грозный» депутат Госдумы, советник главы республики Адам Делимханов.

«После проверки соответствующих служб в регионе были выявлены случаи нелегального майнинга. Более того, стало очевидно, что многие из них бывают связаны с людьми, работающими в различных структурах», — сказал он.

По словам Делимханова, майнингом можно заниматься «только при соблюдении определенных условий».

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Фото:Регина Уразаева для РБК

Чечня вошла в число регионов, где с 1 января 2025 года запрещен майнинг криптовалюты. Меру ввели также в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, она будет действовать до 15 марта 2031 года. Кроме того, в пики энергопотребления майнинг ограничат на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Правительство может запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных регионах и определять порядок и причины введения ограничений в соответствии с законом о регулировании оборота цифровой валюты, который осенью подписал президент Владимир Путин. В августе в России приняли закон о легализации майнинга, по которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут осуществлять эту деятельность, будут включены в специальный реестр Минцифры. «Мы считаем, что у энергетиков есть эффективные механизмы, как выстроить контроль серых и черных майнеров. В первую очередь мы рассматриваем криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта», — говорил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чечня майнинг Адам Делимханов терроризм
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