Bloomberg подсчитал, что миллиардеры отыграли потери 2022 года
Миллиардеры из числа 500 богатейших людей мира в этом году увеличили свой капитал в совокупности на $1,5 трлн, тем самым сумев отыграть потерю $1,4 трлн годом ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса миллиардеров.
Агентство отмечает, что явление связано с ростом акций технологических компаний до новых рекордных уровней: состояние богатых людей в этом секторе выросло на 48%, или $658 млрд, в том числе на фоне «шумихи» из-за искусственного интеллекта (ИИ).
Первую строчку в списке занимает основатель Tesla и SpaceX, владелец X (ранее Twitter) Илон Маск. Ему, однако, в отличие от ряда других бизнесменов, неудалось полностью отыграть потери: в прошлом году его состояние уменьшилось на $138 млрд, в этом году он заработал $95 млрд. Он входит в число тех, чьи компании занимаются разработкой технологий ИИ — она называется Grok. Состояние Маска на 30 декабря Bloomberg оценивает в $229 млрд, Forbes — в $251 млрд.
На втором месте — глава LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние Bloomberg оценивает в $179 млрд, Forbes — в $201 млрд. Арно периодически опережал Маска в рейтингах самых богатых людей мира, однако сейчас этому мешает глобальный спад спроса на предметы роскоши, отмечает Bloomberg.
Третью позицию в рейтинге занимает основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Состояние по оценке Bloomberg — $177 млрд, по оценке Forbes — $174 млрд. Как указывает Bloomberg, Безос в этом году стал богаче на $70 млрд и вплотную подобрался ко второму месту в рейтинге миллиардеров.
В этом году самые богатые люди мира смогли увеличить свои состояния, несмотря на опасения рецессии, инфляцию, высокие процентные ставки и геополитические потрясения. Однако в 2022-м эти же факторы привели к «драматическому падению» уровней их богатств. Тогда, как указывает Bloomberg, только Маск, Безос, глава Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг (сейчас шестое место в рейтинге Bloomberg) и глава Binance Чанпэн Чжао (42 место в рейтинге Bloomberg) потеряли почти $400 млрд.
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Агентство отмечает, что помимо глобальных факторов, на снижение капиталов миллиардеров в прошлом году влияли и их собственные ошибки: например, в случае с Маском влияние оказала его сделка по покупке Twitter.
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