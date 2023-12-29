Внучка основателя L’Oréal стала первой женщиной с состоянием $100 млрд

Франсуаза Бетанкур Майерс — самая богатая женщина в мире. Она унаследовала L’Oréal от своей матери Лилиан Бетанкур, которая тоже была самой богатой женщиной, но ее состояние на момент смерти составляло около $40 млрд

Франсуаза Бетанкур Майерс (Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Внучка основателя компании L’Oréal и заместитель председателя ее совета директоров Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние превысило $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, ее состояние составило 28 декабря $100,2 млрд (12 место в мире). Forbes пока оценивает состояние Майерс в $99,6 млрд (14 место), но отмечает, что она является самой богатой женщиной в мире.

Как пишет Bloomberg, на состояние бизнесвумен повлиял рост акций L’Oréal до рекордного уровня, показатели стали лучшими с 1998 года.

70-летняя Майерс и ее семья владеют долей почти в 35%. Сыновья Франсуазы — Виктор-Жан и Николя — входят в число руководителей компании (первый является членом комитета по устойчивости и стабильности, второй — комитета аудита).

L’Oréal основал в 1909 году химик Эжен Шулер для производства и продажи разработанной им краски для волос. Его дочь и мать Франсуазы, Лилиан Бетанкур, после смерти отца в 1957 году унаследовала компанию. На момент своей смерти в 2017-м в 94-летнем возрасте она была самой богатой женщиной в мире ($39,5 млрд). Отношения между матерью и дочерью были непростыми, в последние годы жизни Лилиан она была втянута в судебные тяжбы с наследницей. В 2007 году Франсуаза подала в суд на фотографа Франсуа-Мари Банье, который был «протеже» ее матери и которого Бетанкур-младшая обвинила в том, что он обманом выманил у Лилиан, страдавшей слабоумием, почти $1 млрд за 20 лет. В итоге дело разрослось до того, что в нем появился эпизод, связанный с бывшим президентом Франции Николя Саркози, который во время своей предвыборной компании, как утверждало следствие, получил от Бетанкур €150 тыс. (по закону пожертвование не должно превышать €4,6 тыс.). Эти обвинения были сняты. Банье же был признан виновным и получил 2,5 года тюрьмы, а также должен был выплатить Бетанкур €158 млн евро компенсации. После апелляции приговор смягчили, в том числе была отменена компенсация.