Худайнатов стал совладельцем «дочки» «Роснефти»

2 декабря источники РБК сообщили, что «Роснефть» намерена приобрести у Худайнатова Пайяхское месторождение на Таймыре с балансовыми запасами 1,2 млрд т нефти (добыча на этом месторождении пока не ведется). А сам Худайнатов, который до 2012 года работал президентом «Роснефти», может поучаствовать в покупке долей в ее действующих проектах, включая «Северную нефть», а также «Оренбургнефть», «Самаранефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «Сахалинморнефтегаз» и Талинское месторождение, говорили собеседники РБК.
Тогда в пресс-службе «Роснефти» сообщили, что компания приняла решение «о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства». Общая добыча активов, выставленных на продажу, может составить около 20 млн т, писали аналитики по итогам встречи с топ-менеджерами госкомпании.
Источник, близкий к одной из сторон сделки «Роснефти» и Худайнатова, говорил РБК, что она будет денежной и может пройти в несколько этапов. Сначала «Роснефть» купит Пайяху, затем «Нефтегазхолдинг» может принять участие в приобретении долей в двух ее добывающих активах, а к началу 2021 года — еще в четырех предприятиях.
В понедельник, 28 декабря, «Роснефть» сообщила, что ее «дочка» «Восток Ойл» стала владельцем «Таймырнефтегаза», через который структуры Худайнатова владели лицензией на Пайяхское месторождение, но сумму сделки не раскрыла.
«Восток Ойл» — новый стратегический проект компании, куда также войдут Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения (Ванкорский кластер, его добыча в 2019 году составила 18,17 млн т) и Западно-Иркинский участок (пока не ведет добычу). «Роснефть» оценивает подтвержденную ресурсную базу «Восток Ойл» в 6 млрд т нефти. Первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября.
Иностранные инвестбанки оценивали весь «Восток Ойл» в $70–100 млрд. 30 декабря швейцарский трейдер Trafigura сообщил, что завершил сделку по покупке 10% этого проекта. «Эта сделка обеспечивает Trafigura доступ к новому крупному нефтедобывающему региону мирового класса на Таймыре, включающему Ванкорский и Пайяхский кластеры, с ресурсами высококачественной нефти примерно в 6 млрд т. Она также основана на давних коммерческих отношениях между Trafigura и «Роснефти», обеспечивая доступ к долгосрочным поставкам нефти, в том числе от «Восток Ойла», — говорится в сообщении трейдера.