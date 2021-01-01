Худайнатов стал совладельцем «дочки» «Роснефти»

«ННК-Ойл» Эдуарда Худайнатова стала владельцем 9% «РН-Северная нефть» с добычей около 2,7 млн т нефти в год, подконтрольной структуре «Роснефти». Ранее госкомпания приобрела у Худайнатова Пайяхское месторождение

Эдуард Худайнатов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

«ННК-Ойл» Эдуарда Худайнатова 29 декабря стала владельцем 9% «РН-Северная нефть», подконтрольной структуре «Роснефти» «РН-Разведка и добыча» (у нее остался 91%). Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. РБК направил запрос представителю ННК Рустаму Кажарову.

По итогам 2019 года добыча «РН-Северная нефть» с активами в Тимано-Печоре составила 2,66 млн т. Это больше всей добычи компании Худайнатова (около 2 млн т в год).

«Роснефть» покупала «Северную нефть» (после сделки она была переименована в «РН-Северная нефть») в 2003 году у экс-заместителя министра финансов Андрея Вавилова за $600 млн. С критикой этой сделки тогда выступал экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Путин указал на «сверхзапасы» ЮКОСа, неизвестную природу их происхождения и проблемы с уплатой налогов.