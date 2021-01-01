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Худайнатов стал совладельцем «дочки» «Роснефти»

«ННК-Ойл» Эдуарда Худайнатова стала владельцем 9% «РН-Северная нефть» с добычей около 2,7 млн т нефти в год, подконтрольной структуре «Роснефти». Ранее госкомпания приобрела у Худайнатова Пайяхское месторождение
«Роснефть» ROSN ₽434,2 -0,09% Купить
Эдуард Худайнатов
Эдуард Худайнатов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

«ННК-Ойл» Эдуарда Худайнатова 29 декабря стала владельцем 9% «РН-Северная нефть», подконтрольной структуре «Роснефти» «РН-Разведка и добыча» (у нее остался 91%). Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. РБК направил запрос представителю ННК Рустаму Кажарову.

По итогам 2019 года добыча «РН-Северная нефть» с активами в Тимано-Печоре составила 2,66 млн т. Это больше всей добычи компании Худайнатова (около 2 млн т в год).

«Роснефть» покупала «Северную нефть» (после сделки она была переименована в «РН-Северная нефть») в 2003 году у экс-заместителя министра финансов Андрея Вавилова за $600 млн. С критикой этой сделки тогда выступал экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Путин указал на «сверхзапасы» ЮКОСа, неизвестную природу их происхождения и проблемы с уплатой налогов.

«Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова
Бизнес
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

2 декабря источники РБК сообщили, что «Роснефть» намерена приобрести у Худайнатова Пайяхское месторождение на Таймыре с балансовыми запасами 1,2 млрд т нефти (добыча на этом месторождении пока не ведется). А сам Худайнатов, который до 2012 года работал президентом «Роснефти», может поучаствовать в покупке долей в ее действующих проектах, включая «Северную нефть», а также «Оренбургнефть», «Самаранефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «Сахалинморнефтегаз» и Талинское месторождение, говорили собеседники РБК.

Тогда в пресс-службе «Роснефти» сообщили, что компания приняла решение «о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства». Общая добыча активов, выставленных на продажу, может составить около 20 млн т, писали аналитики по итогам встречи с топ-менеджерами госкомпании.

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Источник, близкий к одной из сторон сделки «Роснефти» и Худайнатова, говорил РБК, что она будет денежной и может пройти в несколько этапов. Сначала «Роснефть» купит Пайяху, затем «Нефтегазхолдинг» может принять участие в приобретении долей в двух ее добывающих активах, а к началу 2021 года — еще в четырех предприятиях.

В понедельник, 28 декабря, «Роснефть» сообщила, что ее «дочка» «Восток Ойл» стала владельцем «Таймырнефтегаза», через который структуры Худайнатова владели лицензией на Пайяхское месторождение, но сумму сделки не раскрыла.

«Восток Ойл» — новый стратегический проект компании, куда также войдут Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения (Ванкорский кластер, его добыча в 2019 году составила 18,17 млн т) и Западно-Иркинский участок (пока не ведет добычу). «Роснефть» оценивает подтвержденную ресурсную базу «Восток Ойл» в 6 млрд т нефти. Первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября.

Иностранные инвестбанки оценивали весь «Восток Ойл» в $70–100 млрд. 30 декабря швейцарский трейдер Trafigura сообщил, что завершил сделку по покупке 10% этого проекта. «Эта сделка обеспечивает Trafigura доступ к новому крупному нефтедобывающему региону мирового класса на Таймыре, включающему Ванкорский и Пайяхский кластеры, с ресурсами высококачественной нефти примерно в 6 млрд т. Она также основана на давних коммерческих отношениях между Trafigura и «Роснефти», обеспечивая доступ к долгосрочным поставкам нефти, в том числе от «Восток Ойла», — говорится в сообщении трейдера.

Автор
Тимофей Дзядко
Эдуард Худайнатов Игорь Сечин Trafigura «Роснефть»
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