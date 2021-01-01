СМИ узнали о планах властей Китая увеличить долю в империи Джека Ма

Джек Ма (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Власти Китая собираются сократить масштабы технологической и финансовой бизнес-империи основателя Alibaba Group Джека Ма, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на китайских чиновников и правительственных советников, знакомых с ситуацией.

Китайские власти рассчитывают получить в бизнесе Джека Ма более крупную долю, сказали собеседники газеты. По их словам, регулирующие органы сосредоточивают внимание на бизнесе миллиардера в рамках кампании по усилению надзора за все более влиятельной сферой технологий.

В Alibaba входит подразделение Ant Group. Это финтех-гигант, владеющий крупнейшим в Китае платежным сервисом Alipay. Ранее на этой неделе китайские регуляторы потребовали от Ant Group «вернуться к корням» в качестве платежного оператора.

Центральный банк Китая поручил руководству компании «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом. Регулятор не потребовал напрямую разделить компанию, но указал, что Ant должна понимать «необходимость реформирования своего бизнеса» и представить соответствующий график как можно скорее.