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Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава украинского оператора ГТС заявил, что в Вене завершился практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с «Газпромом»
Фото: РИА Новости

Глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.

По его словам, в последние дни поступило очень много вопросов «по поводу сертификации, анбандлинга, тарифов, переговоров с «Газпромом» и т.д.». «Обещаю на все ответить, но сейчас просто физически нет времени. Сегодня <...> закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене», — написал он.

Макогон добавил, что он уже отправился в Брюссель для решения «другой важной задачи». Он уточнил, что речь идет о своевременном подписании межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.

«Переговоры закончены, когда подписаны все юридически обязывающие документы, а этого еще нет», — сообщили РБК в «Газпроме».

На странице «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) в Facebook говорится, что делается все возможное, чтобы обеспечить транзит российского газа с 1 января. «Завершен пятидневный переговорный марафон ОГТСУ и «Газпрома», о подписании окончательных документов речи пока нет», — указано в сообщении.

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Бизнес

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были подписать мировое соглашение до 29 декабря в соответствии с протоколом, который был заключен при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника украинского президента Андрея Ермака, однако в срок этого сделано не было. «В процессе [подписания]», — заявил РБК 30 декабря источник, близкий к одной из сторон переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что переговоры по-прежнему идут, работа по этому вопросу ведется. Он отметил, что пока никакой информации по обсуждению сотрудничества нет и «забегать вперед» не следует.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Украина, «Газпром», переговоры в Вене
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