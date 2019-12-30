Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»

Глава украинского оператора ГТС заявил, что в Вене завершился практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с «Газпромом»

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Глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.

По его словам, в последние дни поступило очень много вопросов «по поводу сертификации, анбандлинга, тарифов, переговоров с «Газпромом» и т.д.». «Обещаю на все ответить, но сейчас просто физически нет времени. Сегодня <...> закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене», — написал он.

Макогон добавил, что он уже отправился в Брюссель для решения «другой важной задачи». Он уточнил, что речь идет о своевременном подписании межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.

«Переговоры закончены, когда подписаны все юридически обязывающие документы, а этого еще нет», — сообщили РБК в «Газпроме».

На странице «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) в Facebook говорится, что делается все возможное, чтобы обеспечить транзит российского газа с 1 января. «Завершен пятидневный переговорный марафон ОГТСУ и «Газпрома», о подписании окончательных документов речи пока нет», — указано в сообщении.