В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

Пока рано прогнозировать исход переговоров Москвы и Киева по транзиту газа — работа по ним продолжается, и она непростая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, пока никакой информации по обсуждению сотрудничества нет и «забегать вперед» не следует.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. Ранее стороны подписали протокол, предусматривающий условия для продолжения дальнейшего сотрудничества, согласно которому «Газпром» уже выплатил $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. 26 декабря стороны продолжили переговоры в Вене. О том, что подписание документов началось, сообщали министр юстиции Украины Денис Малюська и глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Однако стороны не заключили мировое соглашение по всем судебным спорам до 29 декабря, сорвав таким образом дедлайн по протоколу.