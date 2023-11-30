Red Wings получила первый восстановленный самолет от ОАК
Авиакомпания Red Wings получила от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) первый из восстанавливаемых до летной годности советских самолетов, сообщили РБК два источника. Это грузовой Ил-96-400Т с бортовым номером RA-96103.
По словам одного из собеседников, борт поступил в авиакомпанию две недели назад. Он будет эксплуатироваться в парке Sky Gates, которую летом приобрела Red Wings, а за его техническое обслуживание будет отвечать последняя, уточнил собеседник. Представитель лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК, входит в ОАК, владеет самолетами) подтвердил РБК, что передача борта уже идет.
Самолет, построенный в 2009 году на ВАСО («Воронежское акционерное самолетостроительное общество»), впервые после восьмилетнего перерыва поднялся в воздух в августе этого года. До этого он летал в авиакомпании «Полет», прекратившей деятельность в 2013 году. В конце 2014 и начале 2015 годов на нем была выполнена серия полетов по прорабатывавшейся тогда, но не получившей затем развития программе создания самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ, сообщали отраслевые авиационные издания.
РБК направил запрос в пресс-службы Red Wings и ОАК.
Восстановить 11 самолетов было решено весной прошлого года на фоне введения санкций против российской авиаотрасли в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Санкции фактически заблокировали возможность покупки или лизинга новой авиатехники Airbus и Boeing. Речь идет о восстановлении одного Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми пассажирских Ту-204/214. На эти цели Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд руб.
Как рассказывал в интервью «Коммерсанту» экс-глава ИФК Сергей Туркин, идея была в том, чтобы с помощью этих самолетов «оживить предприятия промышленности». Поставщики комплектующих нуждаются в постепенном наращивании производственных возможностей, и заказ ИФК помог бы им плавно нарастить силы и во всеоружии подойти к серийным поставкам для Ту-214, Ил-96, объяснял Туркин.
На самолеты изначально претендовали несколько перевозчиков — помимо Red Wings, это были «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту». В марте этого года AirBridgeCargo, входящая ранее в группу «Волга-Днепр» и летавшая до этого только на импортных Boeing 747 и 777, подтвердила планы получить два Ил-96 к июню и сразу же запустить грузоперевозки в Китай.
Но в июле неожиданно стало известно о покупке компанией Red Wings грузоперевозчика Sky Gates советника гендиректора ОАК, экс-вице-премьера Бориса Алешина. Перевозчик летал на двух Boeing 747, но из-за санкций вынужден был вернуть их лизингодателю в Азербайджан, остался без парка и потерял сертификат эксплуатанта. Как отмечал гендиректор Red Wings Евгений Солодилин, Sky Gates станет грузовым подразделением RW: речь не идет «о каких-то глобальных масштабных проектах, но это будет достаточно серьезная грузовая авиакомпания». AirBridgeCargo в настоящее время не осуществляет полетов.
Из-за смены заказчика самолет, уже покрашенный в фирменные цвета AirBridgeCargo, в сентябре пришлось перекрашивать в ливрею (окраску) Sky Gates. Фотографии из цехов окрасочного корпуса «Спектр-Авиа» в Ульяновске публиковал телеграм-канал «Авиационная Антресоль».
Представитель грузовой «Авиастар-Ту» (также планировавшей брать в лизинг Ил-96-400Т и Ан-124) от актуальных комментариев для РБК отказался.
Помимо «грузовиков», Red Wings ожидает получения в этом году двух восстановленных пассажирских самолетов Ту-204/214 (по 15 и 14 лет соответственно). Изначально поставки планировались на апрель этого года, затем сдвинулись на конец лета. Сроки растянулись из-за поисков подрядчика для восстановления салонов самолетов. Источник РБК, близкий к поставщикам комплектующих, считает, что суда восстановят летную годность в лучшем случае к весне 2024 года. Представитель ИФК опроверг РБК эту информацию: компания нацелена на получение свидетельства летной годности для обоих самолетов в нынешнем году, после чего останется только передать воздушные суда эксплуатанту. По Ту-214 совместные работы в этом направлении с представителями Red Wings уже идут.