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Red Wings получила первый восстановленный самолет от ОАК

Red Wings получила первый восстановленный самолет от ОАК
Red Wings получила первый из восстанавливаемых советских самолетов — грузовой Ил-96-400Т. Вернуть 11 самолетам летную годность и «оживить промышленность» власти решили в 2022 году
Грузовой самолет Ил-96-400Т
Грузовой самолет Ил-96-400Т (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Авиакомпания Red Wings получила от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) первый из восстанавливаемых до летной годности советских самолетов, сообщили РБК два источника. Это грузовой Ил-96-400Т с бортовым номером RA-96103.

По словам одного из собеседников, борт поступил в авиакомпанию две недели назад. Он будет эксплуатироваться в парке Sky Gates, которую летом приобрела Red Wings, а за его техническое обслуживание будет отвечать последняя, уточнил собеседник. Представитель лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК, входит в ОАК, владеет самолетами) подтвердил РБК, что передача борта уже идет.

Самолет, построенный в 2009 году на ВАСО («Воронежское акционерное самолетостроительное общество»), впервые после восьмилетнего перерыва поднялся в воздух в августе этого года. До этого он летал в авиакомпании «Полет», прекратившей деятельность в 2013 году. В конце 2014 и начале 2015 годов на нем была выполнена серия полетов по прорабатывавшейся тогда, но не получившей затем развития программе создания самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ, сообщали отраслевые авиационные издания.

РБК направил запрос в пресс-службы Red Wings и ОАК.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Восстановить 11 самолетов было решено весной прошлого года на фоне введения санкций против российской авиаотрасли в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Санкции фактически заблокировали возможность покупки или лизинга новой авиатехники Airbus и Boeing. Речь идет о восстановлении одного Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми пассажирских Ту-204/214. На эти цели Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд руб.

Как рассказывал в интервью «Коммерсанту» экс-глава ИФК Сергей Туркин, идея была в том, чтобы с помощью этих самолетов «оживить предприятия промышленности». Поставщики комплектующих нуждаются в постепенном наращивании производственных возможностей, и заказ ИФК помог бы им плавно нарастить силы и во всеоружии подойти к серийным поставкам для Ту-214, Ил-96, объяснял Туркин.

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На самолеты изначально претендовали несколько перевозчиков — помимо Red Wings, это были «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту». В марте этого года AirBridgeCargo, входящая ранее в группу «Волга-Днепр» и летавшая до этого только на импортных Boeing 747 и 777, подтвердила планы получить два Ил-96 к июню и сразу же запустить грузоперевозки в Китай.

Но в июле неожиданно стало известно о покупке компанией Red Wings грузоперевозчика Sky Gates советника гендиректора ОАК, экс-вице-премьера Бориса Алешина. Перевозчик летал на двух Boeing 747, но из-за санкций вынужден был вернуть их лизингодателю в Азербайджан, остался без парка и потерял сертификат эксплуатанта. Как отмечал гендиректор Red Wings Евгений Солодилин, Sky Gates станет грузовым подразделением RW: речь не идет «о каких-то глобальных масштабных проектах, но это будет достаточно серьезная грузовая авиакомпания». AirBridgeCargo в настоящее время не осуществляет полетов.

Из-за смены заказчика самолет, уже покрашенный в фирменные цвета AirBridgeCargo, в сентябре пришлось перекрашивать в ливрею (окраску) Sky Gates. Фотографии из цехов окрасочного корпуса «Спектр-Авиа» в Ульяновске публиковал телеграм-канал «Авиационная Антресоль».

Представитель грузовой «Авиастар-Ту» (также планировавшей брать в лизинг Ил-96-400Т и Ан-124) от актуальных комментариев для РБК отказался.

Помимо «грузовиков», Red Wings ожидает получения в этом году двух восстановленных пассажирских самолетов Ту-204/214 (по 15 и 14 лет соответственно). Изначально поставки планировались на апрель этого года, затем сдвинулись на конец лета. Сроки растянулись из-за поисков подрядчика для восстановления салонов самолетов. Источник РБК, близкий к поставщикам комплектующих, считает, что суда восстановят летную годность в лучшем случае к весне 2024 года. Представитель ИФК опроверг РБК эту информацию: компания нацелена на получение свидетельства летной годности для обоих самолетов в нынешнем году, после чего останется только передать воздушные суда эксплуатанту. По Ту-214 совместные работы в этом направлении с представителями Red Wings уже идут.

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Теги
Анастасия Львова
авиация грузоперевозки Red Wings
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