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Среда для жизни почти 77% городов России признана неблагоприятной
Минстрой, «Дом.РФ» и КБ «Стрелка» проанализировали комфортность городской среды более тысячи населенных пунктов по всей России: только 24% городов оказались благоприятными для проживания. В числе лидеров Норильск и Грозный
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минстрой совместно с госкомпанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка» подготовили индекс качества городской среды. Он разработан на основе исследования 1114 российских городов.

Из всех проанализированных населенных пунктов 262 характеризуются благоприятной городской средой, а среда в остальных 852 городах в индексе обозначена как неблагоприятная. Таким образом соотношение благоприятных и неблагоприятных городов составляет 23,5 на 76,5%.

«Оценка индекса — это ориентир для руководства городов, для губернаторов, которые могут через этот индекс посмотреть, какие у них приоритеты в будущем, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься», — сказал, представляя рейтинг, вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города, а не рейтинг.

Что и как считали

Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Каждый тип пространства оценивается по шести критериям. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов — критериев индекса.

Пространства, которые оцениваются в городе, — это жилье, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность; экологичность и здоровье; идентичность и разнообразие; современность среды, эффективность управления. Среди 36 критериев индекса — разнообразие жилой застройки, количество погибших в ДТП, пешеходная доступность, количество центров притяжения горожан.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, информация по 19 показателям взята из открытых источников: это сведения поисково-информационных картографических служб, данные географической информационной системы, космические снимки территорий, информация портала «Реформа ЖКХ» и ГИС ЖКХ, а также социальные сети. По еще 17 показателям информация собрана от субъектов, органов статистики и федеральных органов исполнительной власти.

Максимально возможное количество баллов, которые город мог получить в индексе, — 360, но такой результат оказался недостижимым. Больше всего баллов — 276 — получила Москва. Если город получает больше 180 баллов, то среда в нем считается благоприятной. Среднее значение показателя по стране составляет 163 балла.

В индексе города разделены по численности населения и по климату — всего определено десять групп. По размеру выделено семь категорий — от крупнейших (от 1 млн человек) до совсем малых (до 5 тыс. человек), по климату две — города в «условно комфортном климате» и города в «дискомфортом климате». В каждой из категорий населенные пункты ранжированы по баллам, которые получали согласно 36 индикаторам.

Примеры благоприятных и неблагоприятных городов индекса:

  • В списке 15 городов с населением более 1 млн человек благоприятными признаны шесть. Больше всего баллов в этой группе набрали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а самым неблагоприятным миллионником оказался Омск.
  • Из крупных городов с комфортным климатом на первых строчках индекса Сочи, Грозный и Тула, на последних — Улан-Удэ, Архангельск и Чита.
  • В крупных городах в дискомфортных климатических зонах благоприятную среду удалось сформировать в трех — Норильске, Мурманске и Северодвинске, отстают в этой группе Петропавловск-Камчатский, Якутск и Нефтеюганск.

К 2024 году планируется повысить среднее значение индекса городской среды на 30% и в два раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой. Такие цели обозначены в указе, который президент Владимир Путин подписал в 2018 году. На создание комфортной городской среды планируется потратить более 300 млрд руб.

Автор: Надежда Федорова
Теги: урбанистика, городская среда, благоустройство
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