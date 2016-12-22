За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов

Бывший начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной службы по тарифам Максим Егоров будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство в России. Оборот этой отрасли оценивается в 4 трлн руб. в год

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

За жилищно-коммунальное хозяйство в России будет отвечать бывший начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам Максим Егоров. О том, что он является наиболее вероятным кандидатом на пост заместителя министра по вопросам ЖКХ, РБК рассказали источник на рынке ЖКХ и два источника, близких к Минстрою. «Кандидатуру Егорова уже внесли на рассмотрение правительства», — пояснил собеседник близкий к Минстрою. По его словам, Егоров сменит Андрея Чибиса, об изменении полномочий которого стало известно в четверг.

В пресс-службе Минстроя отказались комментировать кадровые изменения. «Замминистра будет назначен согласно процедуре премьер-министром России», — пояснили в пресс-службе, не назвав сроков назначения. С Егоровым связаться не удалось.

Максим Егоров с 5 июня занимает пост советника министра, пояснили в пресс-службе министерства. Таким образом, он был назначен на эту должность через две недели, после того как министром строительства стал Владимир Якушев. Егоров был советником Якушева, когда последний занимал пост губернатора Тюменской области, работая в московском представительстве области.

В сферу контроля Максима Егорова попадет жилищно-коммунальное хозяйство, обращение с твердыми коммунальными отходами, а также снос аварийного жилья, капитальный ремонт и похоронное дело. Оборот жилищно-коммунального комплекса в России, по данным Центра стратегических разработок, составляет более 4 трлн руб. в год при платежах населения на уровне 2 трлн руб. в год. Это более 3% ВВП России.

Максим Егоров последние месяцы публично выступает от лица министерства, комментируя тему ЖКХ. На парламентских слушаниях в ноябре вместе с Андреем Чибисом он представил национальный проект «Жилье и городская среда», рассказав про раздел проекта, посвященный расселению аварийного жилья. Кроме того, он участвовал от Минстроя в совещаниях по федеральным проектам «Чистая вода» и «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» и выступал на Всероссийском семинаре-совещании по тарифному регулированию в Ялте в октябре, освещая вопросы регулирования сферы ЖКХ.

Егоров родился в Нижнем Новгороде и в начале 2000-х, до реформирования РАО «ЕЭС», работал в «Нижновэнерго» начальником планово-экономического отдела, занимался теплоснабжением всей области. В ФСТ, которая в 2015 году объединилась с ФАС, Егоров курировал не только электроэнергетику, но и отчасти ЖКХ. Он разрабатывал нормативно-правовые акты в области теплоснабжения и водоснабжения, вспоминает знакомый Егорова.

Андрей Чибис, который пять лет курировал в Минстрое сферу ЖКХ, теперь будет отвечать только за проект по цифровизации городского х​озяйства «Умный город». При этом вопросы цифровизации строительства не будут относиться к ведению Чибиса, для этого будет назначен отдельный заместитель министра. Чибис также остался главным государственным жилищным инспектором России и будет координировать работу Минстроя в Крыму.