ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,07 65,80 EUR Нал. 77,02 74,72 USD Бирж. 67,06 +0,85 EUR Бирж. 75,92 +0,52 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4069,30 -330,70 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25319,72 -0,07% Nasdaq 7281,69 +0,12%
За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов
Лента новостей
УЕФА открыл дело против «Спартака» из-за выбежавшего на поле фаната 19:55, Общество Прокатчики и продюсеры согласовали новогодние кинорелизы без Минкультуры 19:47, Бизнес В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20 19:44, Политика Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США 19:40, Политика За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов 19:34, Бизнес Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 19:30, РБК и Philips Вуз без границ: как отечественные университеты выходят на внешний рынок 19:29, Партнерский материал Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20 19:16, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 18:39, РБК, Jardin и Greenfield Осенью стоимость Bitcoin упала на 43% 18:32, Крипто IBU назвал имена подозреваемых в допинге российских биатлонистов 18:30, Спорт G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе 18:26, Политика Лавров сказал «насильно мил не будешь» про срыв встречи Трампа и Путина 18:24, Политика Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 18:17, РБК и Toyo ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО 18:12, Финансы Министр экономики Крыма и ее зам ушли в отставку 18:04, Политика Борисов анонсировал появление госпрограммы по диверсификации ОПК 17:53, Политика Не все подешевело: цена криптовалюты Theta Token выросла на 140% 17:48, Крипто Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 17:44, РБК и Белая Дача Путин подписал закон о бюджете на 2019–2021 годы 17:42, Экономика Российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира 17:36, Спорт США, Канада и Мексика подписали сменившее NAFTA торговое соглашение 17:34, Политика Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за инцидента в Черном море 17:25, Политика Коттеджи или лофты: во сколько обойдется аренда на Новый год — 2019 17:21, Недвижимость Депутат предложила дать школьникам выбирать вид спорта на физкультуре 17:19, Общество Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина 17:17, Политика Тест: чего вы не знали о российском хоккее 17:10, РБК и Mastercard Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа на саммите G20 17:02, Политика
За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов
Бизнес, 19:34
0
За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов
Бывший начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной службы по тарифам Максим Егоров будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство в России. Оборот этой отрасли оценивается в 4 трлн руб. в год
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

За жилищно-коммунальное хозяйство в России будет отвечать бывший начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам Максим Егоров. О том, что он является наиболее вероятным кандидатом на пост заместителя министра по вопросам ЖКХ, РБК рассказали источник на рынке ЖКХ и два источника, близких к Минстрою. «Кандидатуру Егорова уже внесли на рассмотрение правительства», — пояснил собеседник близкий к Минстрою. По его словам, Егоров сменит Андрея Чибиса, об изменении полномочий которого стало известно в четверг.

В пресс-службе Минстроя отказались комментировать кадровые изменения. «Замминистра будет назначен согласно процедуре премьер-министром России», — пояснили в пресс-службе, не назвав сроков назначения. С Егоровым связаться не удалось.

Максим Егоров с 5 июня занимает пост советника министра, пояснили в пресс-службе министерства. Таким образом, он был назначен на эту должность через две недели, после того как министром строительства стал Владимир Якушев. Егоров был советником Якушева, когда последний занимал пост губернатора Тюменской области, работая в московском представительстве области.

В сферу контроля Максима Егорова попадет жилищно-коммунальное хозяйство, обращение с твердыми коммунальными отходами, а также снос аварийного жилья, капитальный ремонт и похоронное дело. Оборот жилищно-коммунального комплекса в России, по данным Центра стратегических разработок, составляет более 4 трлн руб. в год при платежах населения на уровне 2 трлн руб. в год. Это более 3% ВВП России.

Максим Егоров последние месяцы публично выступает от лица министерства, комментируя тему ЖКХ. На парламентских слушаниях в ноябре вместе с Андреем Чибисом он представил национальный проект «Жилье и городская среда», рассказав про раздел проекта, посвященный расселению аварийного жилья. Кроме того, он участвовал от Минстроя в совещаниях по федеральным проектам «Чистая вода» и «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» и выступал на Всероссийском семинаре-совещании по тарифному регулированию в Ялте в октябре, освещая вопросы регулирования сферы ЖКХ.

Егоров родился в Нижнем Новгороде и в начале 2000-х, до реформирования РАО «ЕЭС», работал в «Нижновэнерго» начальником планово-экономического отдела, занимался теплоснабжением всей области. В ФСТ, которая в 2015 году объединилась с ФАС, Егоров курировал не только электроэнергетику, но и отчасти ЖКХ. Он разрабатывал нормативно-правовые акты в области теплоснабжения и водоснабжения, вспоминает знакомый Егорова.

Андрей Чибис, который пять лет курировал в Минстрое сферу ЖКХ, теперь будет отвечать только за проект по цифровизации городского х​озяйства «Умный город». При этом вопросы цифровизации строительства не будут относиться к ведению Чибиса, для этого будет назначен отдельный заместитель министра. Чибис также остался главным государственным жилищным инспектором России и будет координировать работу Минстроя в Крыму.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Минстрой , ЖКХ
Главное
ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО Финансы
Материалы по теме
Коммунальщики заявили о планах передавать коллекторам долги по ЖКХ Общество
Сбербанк подсчитал ежемесячные траты россиян на услуги ЖКХ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter