Замглавы Минстроя Чибиса назначили ответственным за цифровое развитие

Замглавы Минстроя Андрей Чибис, ранее курировавший сферу ЖКХ, назначен ответственным за цифровое развитие в министерстве, говорится в поступившем в РБК сообщении Минстроя.

«Андрей Чибис назначен заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, ответственным за цифровое развитие. Должность замминистра, курирующего ЖКХ, в настоящее время вакантна», — рассказали в министерстве.

Таким образом за Чибисом закрепили полномочия по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию цифровизации в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

Чибис с 2006 года работал в правительстве, где возглавлял отдел сопровождения проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития. Позже он стал главой управления рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и ЖКХ. После того как эту структуру в 2013 году преобразовали в Министерство строительства и ЖКХ, Чибис получил должность заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.