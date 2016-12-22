Изменения в шорт-листе Премии РБК
Премия РБК, 16:02
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Изменения в шорт-листе Премии РБК
Оргкомитет Премии РБК исключил из списка финалистов участника номинации «Менеджер в социальной сфере», основателя проекта «Вторичная переработка пластиковых отходов» Романа Себекина.
Оргкомитет и экспертный совет номинации провели дополнительную верификацию деятельности Себекина и выявили, что она не соответствует критериям качества Премии.
Из-за невозможности верифицировать достоверность ряда данных о проекте оргкомитет Премии принял решение удалить Романа Себекина из списка номинантов. В номинации «Менеджер в социальной сфере» будет проведено повторное голосование экспертного совета.
Решение оргкомитета было согласовано с независимым наблюдателем Премии Deloitte.