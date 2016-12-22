Изменения в шорт-листе Премии РБК

Оргкомитет Премии РБК исключил из списка финалистов участника номинации «Менеджер в социальной сфере», основателя проекта «Вторичная переработка пластиковых отходов» Романа Себекина.

Оргкомитет и экспертный совет номинации провели дополнительную верификацию деятельности Себекина и выявили, что она не соответствует критериям качества Премии.

Из-за невозможности верифицировать достоверность ряда данных о проекте оргкомитет Премии принял решение удалить Романа Себекина из списка номинантов. В номинации «Менеджер в социальной сфере» будет проведено повторное голосование экспертного совета.

Решение оргкомитета было согласовано с независимым наблюдателем Премии Deloitte.