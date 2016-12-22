Финалисты Премии РБК — о бизнесе. Номинация «Менеджер в социальной сфере»

Проголосовать за одного из номинантов можно на странице Премии РБК
Любовь Ермолаева, основательница проекта BuySocial
- Для нас было принципиально, чтобы проект был наполнен смыслом. Каждый наш партнер обязательно решает одну из социальных проблем, а мы даем ему возможность найти социально ответственного потребителя.
- Наш проект больше, чем просто ответственное потребление. Производство наших продуктов не просто не вредит окружающей среде и не эксплуатирует людей, оно реально помогает конкретным людям и заботится об экологии.
- Знаете, почему у нас появилась эта идея? Потому что я вообще не могу пройти мимо, когда я вижу действительно какую-то необычную вещь, чаще всего ручной работы или небольшим тиражом, с интересной идеей и задумкой, с тем, что в нее вложена душа. И еще вы можете реально кому-то помочь.
- Я уверена, что вокруг много людей, которые хотят помогать — просто они не знают, как. О помощи через покупки товаров социальных предпринимателей знает небольшое количество людей. И поэтому мы считаем важной составляющей нашего проекта просветительскую миссию в этой области.
- Это очень вдохновляюще, когда видишь, что, например, человек с инвалидностью работает и живет полной жизнью, люди с тяжелыми заболеваниями получают деньги на лечение, пожилые люди, живущие в глубинке, выходят из бедности. Я поэтому и выбрала работу в этой сфере. Это счастье — видеть результат, когда речь идет о таких вещах, как спасение жизни человека и создание возможностей жить полноценно.
- Мы хотели бы вернуть настоящую ценность вещам. Хотели бы от бездумного потребления продукции массового производства понемногу переходить к тому, чтобы потреблять более осмысленно. Важно потреблять меньше, но лучше, от количества переходить к качеству.
- История про происхождение вещи, которую мы покупаем, очень важна. Как потребители своими покупками мы можем голосовать за осмысленный подход к жизни.
Цитаты по материалам «Филантроп», ОТР, «Шаг вперёд»
Роман Аранин, генеральный директор Observer
- Когда публикуешь первое видео, где коляска едет по ступенькам, тебе начинают звонить люди, и один за другим радостно кричат: «Я живу на пятом этаже, неужели я, наконец, могу выйти из дома?!» Тогда-то ты и осознаешь: вот оно, зарождение нового бизнеса.
- Проблем [в бизнесе] не будет, если ты не будешь вести себя как инвалид. Я, может быть, самый парализованный из всех парализованных, голосом печатаю и тело у меня совсем не работает, но чувствую себя внутри абсолютно нормально. Я просто по-другому управляюсь, не более того.
- Чтобы все получилось, надо в первую очередь хотеть делать то большое, важное дело, ради которого вы вообще начинали социальный бизнес. А уже во вторую очередь стремиться зарабатывать деньги.
- Была ли у меня депрессия? Была. Пару раз. Минуты по полторы.
- Возможно, прозвучит странно, но после травмы я обрел счастье. Даже через год после нее, когда еще ничего не шевелилось, я был счастливым человеком.
- Когда у тебя сломана шея или позвоночник, появляется замечательная «отмазка» — я же инвалид, как я буду работать?! И есть соблазн давить на жалость: я инвалид — дайте мне специальную скидку, я опоздал, потому что я на коляске. Для себя я не допускаю таких вещей. Ведь я тот же самый Роман Аранин, который был девять лет назад, мне нравятся те же высокие вершины, красивые девушки и интересные места. Планка не упала. Напротив, я стал требовать от себя еще больше.
- Я ведь точно сделаю реабилитацию [инвалидов] лучше, чем госчиновник. Среди них нет специалистов по реабилитации, и это нормально.
- «Смотрю на себя — рук и ног нет, кроме духа ничего, но вокруг step by step все развивается. Самая лучшая реабилитация — это не массаж и чай с сушками, а ра-бо-та!»
- Когда у нас, наконец, появится средний класс, мелкий бизнес со своим мнением, который не спрашивает государство, как делать, который не говорит «дайте мне, дайте, вы обязаны», а который в состоянии принимать свои решения, сам что-то делать, вот тогда у нас все будет хорошо.
- Меня друзья-американцы научили. Если возникли какие-то сложности, то надо посмотреть на это как на приключение. В прошлой жизни все было легко. Мне перло… А потом бог сказал — а вот так слабо? Нет, не слабо.
- Когда ты делаешь что-то, что до тебя не делал никто, ты создаешь правила. Ты их диктуешь — должно быть вот так. А другие тебя должны догонять. Вот это кайф.
- [Моя история] воодушевит многих обычных людей. Если этот гаврик, полностью парализованный, который голосом печатает, смог, то и я смогу тоже... Надо не бояться, а делать. Можно сколько угодно стоять на берегу. Но пока не прыгнешь в воду, не поплывешь.
Цитаты по материалам «+1», «Милосердие», «Лайфхакер», «Нация», Forbes, «Герои РБК»
Дарья Алексеева, генеральный директор Charity Shop
- Когда я была студенткой, моим маленьким счастьем было накопить денег и купить в бутике в «Европейском» топик за шесть тысяч. Простой, черный, но с лейблом, который никто, кроме меня, не видит. Но мне он был очень важен. Смешно…
- Однажды мне просто жутко захотелось ощутить себя в «лабутенах». Я их купила у нас, сходила в ресторан с подружками, а на обратном пути вернулась в магазин, сдала их и ушла в кедах за 400 рублей.
- Ты не можешь бесконечно создавать идеальную систему и, только убедившись, что она в твоей голове наконец сложилась, начать что-то делать. Ты должен бесконечно тестировать — получается или не получается.
- Наша аудитория — это люди открытые. Они открыты к новым явлениям к экономике. Экономика обмена — вот сейчас такие движения зарождаются.
- Меня затянули волонтерские социальные проекты, я начала еще на первом курсе ездить как волонтер в детский дом. Это было такое любопытство. Жизнь может давать сильные эмоции не только когда она счастливая, но еще и когда несчастная, хочется к этой эстетике отчаяния приобщиться, примерить на себя.
- Для меня стало очевидным, что намного круче работать в некоммерческой сфере, где есть место креативности, какому-то свободному мышлению, где от тебя ожидают действий. Ты не сидишь в страхе, хорошо ли выполнил поручения босса, правильно ли закрыл сделку.
- Я, например, прихожу в офисы «Большой четверки» консалтинговых компаний с апельсиновыми фрешами, ДМС и фитнес-залом для сотрудников и понимаю, что моя компания, наверное, никогда не достигнет таких масштабов. Но при этом не все, у кого это есть, чувствуют себя счастливыми.
- Я кредитку завела, чтобы кассовые разрывы покрывать летом! Просто не пишу об этом каждый день в Facebook.
- Мы работодатели, для которых неблагополучный бэкграунд наших сотрудников является не недостатком, а наоборот, вызовом. Я верю, что трудоустройство и профессиональное развитие людей, переживших трудности, отвыкших от нормального отношения и бытового комфорта, может помочь им социализироваться и вернуться в общество.
- Первые наши ящики были совершенно ужасного качества. Мы их заказали у фабрики, которая производит ульи для пчел, и нам их привезли просто убитые в хлам. Я плакала и красила их, красила и плакала, но лучше не становилось.
- Наши цели делают всю нашу работу интересной, смешной и трогательной. Например, всех умиляет, что бабушки из соседних домов приходят в наш магазин как в досуговый центр, называют наших продавцов «золотком» и рассказывают им про каждую кофточку, которую сдают. Многих людей интересует, как мы чистим энергетику одежды после их предыдущих хозяев — по их мнению, для этого можно прополоскать вещи в соли или подержать над огнем.
- В бизнесе всегда можно что-то улучшить, есть миллион деталей, пусть не приоритетных, но важных. Скажем, первые два года мы не думали о пакетах, в которых нам приносят одежду. Мы же одеждой занимаемся, а не упаковкой. Но сейчас мы отдаем пакеты на переработку в тротуарную плитку.
Цитаты по материалам «Новой газеты», ОТР, «Агентства социальной информации», Forbes, Журнала «Гёте-института», «+1»
Нелли Уварова, основательница «Наивно? Очень»
- Никто из нас никогда до этого не сталкивался ни с чем подобным. И затевать коммерческий проект, который никто не поддерживает, было наивно. Да, мы — мечтатели, фантазеры, но при этом каждый верит в успех. Будем мы биться головой о стену? Будем! Это очень наивно? Да. Но мы все равно это сделаем.
- Нам говорят, что мы зарабатываем на бедных детях. Но это нас не задевает. У нас совесть чиста, а все остальное неважно.
- В нашем проекте творчество и особенности ребят связаны друг с другом: если бы они рисовали классически, «правильно», то это вряд ли было бы кому-то интересно. Сила их творчества как раз в смелости, с которой они творят и которую не осознают, — в смелости сделать что-то не так — не так, как принято в нашем мире. Это и является главным.
- Увидев однажды творческие работы ребят, я просто в них влюбилась. Потом узнала о том, кто стоит за этими работами, как они непросто живут, как непросто им дается все это, и, тем не менее, как совершенно потрясающе эти ребята видят мир. И я поняла, что им просто нужно помочь.
- Все люди бизнеса, выслушав нас, говорили нам о том, что у вас прекрасные идеи, давайте создадим фонд. Никто не верил в бизнес-модель.
- Изначально, когда проект начинался, для меня было важно, что я себя никак не обозначаю, просто делаю проект, но это нигде никак не освещается. Сейчас это не так, да, потому что года через два-три я поняла, что нам не хватает все-таки поддержки медийного лица. Мало просто делать хорошее дело, о нем нужно еще, оказывается, кричать. А для меня это противоестественно.
- Каждый человек, работающий в нашем проекте, — это уникальный человек. Я смело могу об этом говорить. Каждому я готова поставить памятник и поклониться.
- Может быть, удивительность этого проекта еще и в том, что мы не используем наработанные схемы. Не зная наработанных схем, мы изобретаем новые, и они иногда интереснее, чем те, о которых знают все.
- Мы, собственно, с самого начала проекта решили, что мы не будем акцентировать на том, кто наши художники. Не для того, чтобы они остались в тени, а для того, чтобы доказать им самим и всем, что их работы состоятельны без шлейфа истории того, что наши художники с особенностями развития и давайте им поможем. Нет: наши художники способны создавать продукт, который продается.
- В первую очередь речь шла даже не о средствах, не о деньгах, а о какой-то совершенно сумасшедшей вере. И вложить свои силы и время в то, чтобы этот проект задышал, зажил. Никакие деньги не помогли бы, если бы он был несостоятелен в своей идее, в своей сути. Вернее, мне было бы неинтересно заниматься, если бы мы просто путем рекламы раскручивали то, что не имеет жизни.
Цитаты по материалам Forbes, «+1», «Mediametrics», ОТР
Роман Себекин, основатель проекта «Вторичная переработка плаcтиковых отходов»
- Научные исследования — одно из самых важных направлений в нашей компании. Я занимаюсь ими сам, хотя у меня нет профильного образования, есть два диплома — экономиста и юриста.
- Проект начался с того, что я хотел построить свое собственное жилье либо запустить бизнес: денег и на то, и на другое не хватало, и я решил объединить свои цели.
- Американцы были удивлены, когда я показывал им на мусор, который они не используют, и говорил, что я бы идеально переработал его в свои строительные материалы. Например, мы производим блоки из пенопласта, а у них он признается неперерабатываемым.
- Мы хотим, чтобы наш проект появился во всех городах России, чтобы любой человек мог построить из этих материалов собственный дом. Мы пытаемся найти людей, которые будут использовать наши технологии и работать вместе с нами.
- Как переработать пенопласт, я не знал, и информацию взять было неоткуда — в интернете об этом ничего не нашлось, в учебниках тоже, да и вообще в мировом опыте такой практики не было! Пришлось учить физику и химию, экспериментировать, первое образование-то у меня юридическое… То есть технологию изготовления блоков я создавал с нуля, и на это пришлось потратить много времени и сил.
- Естественно, у меня были опасения: сделаем или не сделаем? А если сделаем, будет это все работать? А если и будет, то как? Но все получилось, и я понял: если ты не сделал что-то сегодня, завтра ты непременно будешь об этом жалеть.
- Культуру сбора отходов нужно пропагандировать ненавязчиво и понятно. Это и есть экологическое образование. Нужно приучать людей к рациональному использованию ресурсов: первичных, вторичных. Ничто в мире никуда не девается, ничто в мире из ниоткуда не берется. Все взаимосвязано.
Цитаты по материалам «Контур», «Жажда», «Филантроп»
Антон Степаненко, сооснователь Todogood
- Часто талантливые сотрудники коммерческих компаний — консультанты, стратеги, маркетологи, финансисты — задумываются о том, как внести свой вклад в благотворительность. Пытаются понять, что же лучше сделать: пожертвовать деньги? Тогда кому и как именно? Как узнать, что тебя не обманули? Как посмотреть на результат? В свою очередь благотворительные организации знают тысячу и один способ, как сделать мир лучше, но им как раз не хватает знаний и навыков в сфере бизнеса, чтобы развиваться. Я понял, что этих людей нужно объединить.
- [Todogood] это не про образ мышления. Это про желание самореализации. Их [участников] внутренний огонь — он не благотворительный. Мы провели исследование и выяснили: к нам приходят люди, для которых прежде всего важна самореализация.
- Компании сегодня уже недостаточно быть просто успешной с точки зрения прибыли и обеспечения рабочих мест. Не менее важно демонстрировать свой вклад в развитие общества, в улучшение социальной среды и микроклимата внутри организации. Давать как можно больше возможностей сотрудникам проявить себя.
- 5-7% сотрудников как правило проявляют активность сверх рабочих обязанностей. Они жаждут оставить след в жизни. И делают pro bono именно люди, руками и головой.
Цитаты по материалам «Москвич Mag», «Душевная Москва», «+1. Ведомости», «+1»
Евгения Телицына, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»
- В социальном предпринимательстве человек должен видеть своей миссией в первую очередь не получение прибыли, а решение острой социальной проблемы.
- Конечно, нам еще далеко до того, чтобы это [социальное предпринимательство] стало нормальным и привычным понятием в обществе, когда дети между собой ведут примерно такой диалог: «Твой папа кто?» — «Доктор». — «А мой социальный предприниматель!»
- Наша миссия — соединить мечту человека с реальностью, помочь оценить жизнеспособность идеи, показать инструменты, которыми ее можно реализовать.
- Одна моя коллега как-то сказала: «У каждого социального предпринимателя есть боль». И я с ней полностью согласна — это может быть боль по поводу ситуации в своей семье или по поводу проблем в обществе. Если внутри нет этой «боли», этого острого желания исправить ситуацию, человек, как правило, быстро остывает, переключается на другие сферы.
- Даже если что-то не получилось с первого раза, все равно продолжайте. Семь раз упал, восемь раз встал — другого пути в социальном предпринимательстве, наверное, нет.
- Нужно заглянуть внутрь себя и понять, что вас беспокоит в окружающем мире больше всего. Потом оценить свои ресурсы, есть ли у вас желание и возможность изменить ситуацию. Например, меня бесит мусор. Я каждый раз в лес иду гулять с пакетом и возвращаюсь с полным. Меня это бесит.
- Мы работаем со всеми, у кого холодный ум, горячее сердце и моторчик пришит к спине. Поэтому если человек приходит и говорит: «Я пока не знаю, но я готов учиться, пробовать», — отлично.
- Социальное предпринимательство — это свобода, работа вне рамок, здесь люди сами придумывают правила игры.
- Мы идем в сторону формирования сообщества, где есть бережное отношение друг к другу, все социальные предприниматели для нас супергерои — очень смелые люди, которым нужна поддержка — не только финансовая, интеллектуальная, но и человеческая.
- Многие из нас недовольны тем, как устроен мир вокруг, но ничего не делают. Я не вижу другого способа это изменить, кроме как показывать пример.
- Я считаю, что всем надо делать то, что у них получается и нравится. Я вижу выход в том, что если каждый будет делать то, что любит — то тогда все получится, все будет цвести. Я верю в естественный ход вещей.
Цитаты по материалам «Коммерсант», «PrimaMedia», «Филантроп»
Иван Невзоров, генеральный директор «CaterWil»
- У меня друг — инвалид-колясочник. Пожаловался, что одна из главных проблем для них — это преодоление ступеней. Невозможно, чтобы человек самостоятельно, а, главное, безопасно, мог подниматься и спускаться по лестнице. И меня как инженера-конструктора это зацепило. Я знал, что теоретически это возможно. А, значит, можно реализовать и практически. Хотелось доказать и показать, что можно такую штуку сделать. Вот и начал заниматься.
- У нас один клиент из Перми: он два года ждал, когда же мы сможем сделать продукт, чтобы пойти учиться в университет. И, вот, он, наконец, дождался, купил эту коляску и поехал учиться. Без коляски он не смог бы туда попасть.
- И спортивный интерес [делать разные коляски]: когда ты понимаешь, что ты можешь это сделать. Когда в голове тысячи идей, хочется их все реализовывать. Второй момент, конечно, экономический. Когда ты понимаешь, что у нас на рынке нет таких устройств, но они необходимы, то нужно просто брать и делать.
- Наши клиенты сами говорят: «Ребят, ну, сделайте еще вот это. Когда вы уже наконец еще вот такую штуку сделаете? У вас же есть уже все технические возможности, вы уже весь этот путь проходили, вам ничего не стоит это сделать». Мы берем и делаем.
- Когда ты работаешь инженером по исследованию скважин, ты изучаешь только то, что внутри круга твоих действий. Когда ты предприниматель, тебе надо абсолютно все области постичь, начиная от технологии обработки втулок и заканчивая внешнеэкономической деятельностью.
- Когда ты находишься где-нибудь на выставке в Германии, подходят люди и спрашивают, где мы производим. И они очень удивляются, что мы из Сибири. Говорят: «Да ладно, правда, что ли?! Вот это делают в России, вы серьезно?.. Страна, которая делала «Жигули» и «Лады», теперь может делать такие коляски?» Вот в такой момент гордость берет и за Россию, и за себя.
- Было страшно [запускать бизнес], потому что эта тема тогда была для меня абсолютно неизвестная. Страшно шагнуть в неизвестность, но надо бороться со своими страхами.
- Возможности безграничны вообще везде, неважно, в каком городе вы находитесь.
- Вообще я убежден в том, что проблемы — в головах людей. Когда кто-то начинает жаловаться о том, что там у нас дороги плохие, президент плохой, еще кто-то плохой, хочется спросить: «А что сделал ты?». Понятное дело, что возможности человека ограничены, он не может повлиять на всё. Но, как правило, люди, которые делают что-то реально полезное в этой жизни, бьются вообще с системой, идут против всех существующих законов, они понимают, чего вообще стоит победа и понимают, как вообще всё это дело работает, поэтому у них не возникает или реже возникает мысль в голове: «Почему плохо?» Они думают иначе: они думают, как сделать так, чтобы было хорошо.
- Эмоциональная компенсация, конечно, приходит в виде благодарности пользователей. Когда люди пишут: «Слушайте, я вот поехала в библиотеку, в которой никогда не была, в которую всегда хотела съездить, вот теперь у меня есть такая вот ступенькоходная коляска, я поняла, что ничего не стоит туда съездить, это вообще очень легко и теперь раз в неделю я езжу в эту библиотеку».
- Я не столько предприниматель, сколько инженер. Наш бизнес — это вообще бизнес с натяжкой, то есть мы больше любим разрабатывать что-то новое, чем заниматься бизнесом. Если сравнивать с другими предпринимателями, то я менее успешный, чем они. Для любого инженера главное, чтобы результат его труда приносил людям пользу, так что если сравнивать себя с инженерами, то да, я успешен.
Цитаты по материалам Sibnovosti.ru, «Новосибирские новости»