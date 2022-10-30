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«Аврора» ответила на обвинения Счетной палаты в лишних субсидиях

«Аврора» ответила на обвинения Счетной палаты в лишних субсидиях
Аудиторы предположили, что 1,5 млрд руб. субсидий на дальневосточные перевозки компании могли начислить некорректно. Гендиректор «Авроры» ответил, что компания открыла в 2022 году почти все маршруты, а Красноярск стал важным хабом
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из 36 маршрутов на этот год «Авроре» не удалось открыть только два: Улан-Удэ — Агинское, потому что в Агинском взлетную полосу не удалось восстановить, и Комсомольск-на-Амуре — Красноярск — по причине отказа аэропорта Комсомольска обслуживать рейс, передал РБК через представителя гендиректор авиакомпании Константин Сухоребрик, отвечая на итоги аудита Счетной палаты. Она обнаружила лишние субсидии «Авроре».

«Минтранс был проинформирован об этой ситуации», — отметил Сухоребрик.

Что касается рейсов в Сибирский федеральный округ, то Красноярск стал важным авиационным хабом, способствующим реализации правительственной стратегии развития авиаперевозок по маршрутам, минуя Москву. «Мы считаем маршруты в Красноярск и Новосибирск из городов Дальнего Востока важным вкладом авиакомпании в обеспечение транспортной доступности нашего региона», — указывает Сухоребрик.

По словам топ-менеджера, необходимо учитывать, что условия контракта, включая финансовые, формировались в конце 2021 года, перед его заключением. В процессе выполнения контракта предусмотрена замена типов самолетов, что позволяет перевозчику быть гибким при сбоях. «Себестоимость выполнения рейсов в этих случаях отклонялась не только в меньшую сторону, как замечает Счетная палата, но и в большую, что осталось незамеченным и в анализе Счетной палаты, и в статье [«Коммерсанта»]», — посетовал Сухоребрик. В этом году ситуация может повториться, если постановление с маршрутами и тарифами на 2023 год не будет утверждено в ближайшее время, предупредил глава «Авроры».

Аудиторы Счетной палаты отмечали некорректность начисления почти 900 млн руб. помощи в 2022 году, а также уже совершенных выплат на 600 млн руб. за 2021–2022 годы: они сочли, что при расчете выплат перевозчик указывал стоимость полета на своих воздушных судах, хотя на самом деле частично рейсы выполнялись другими перевозчиками по код-шерингу.

Всего «Авроре» на программу по 36 маршрутам на 2022 год Росавиация выделила 5,9 млрд руб. Но в Счетной палате отметили, что «значительное количество рейсов, на которые выделена субсидия, не осуществляется» из-за нехватки самолетов и инфраструктуры в малых аэропортах.

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Претензии аудиторов также вызвало то, что «Аврора» получила деньги за полеты из Красноярска, который формально не входит в программу поддержки полетов на Дальний Восток.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Аврора Счетная палата авиакомпания бюджетные субсидии
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