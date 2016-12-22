«Эльдорадо» отказался от «розетки» в логотипе

Сеть по продаже электроники и бытовой техники «Эльдорадо» проведет ребрендинг, первый с 2015 года и первый после объединения с группой «М.Видео». Компания откажется от образа «розетки» в логотипе и добавит приставку «.ru»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сеть по продаже электроники и бытовой техники «Эльдорадо» проведет ребрендинг, который станет следующим шагом интеграции бизнеса в одну компанию с торговой сетью «М.Видео», передает корреспондент РБК с презентации новой концепции. Предыдущий ребрендинг компания проводила в 2015 году, уточнил представитель группы «М.Видео-Эльдорадо».

Ретейлер отказался от использования образа «розетки» в логотипе. Изображение вилки, «розеткой» для которой служила первая буква в слове «Эльдорадо», с логотипа исчезло, зато появился знак «молнии», а также окончание «.ru» — чтобы показать, что «компания уделяет большое значение продажам в интернете», пояснил операционный директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков. Компания внесла изменения в корпоративный логотип, дизайн магазинов и сайта, вывески магазинов поменяют в течение ближайших нескольких лет (на 30 сентября в группе 416 магазинов под вывесками «Эльдорадо», еще 435 — под брендом «М.Видео»). По словам Большакова, крупным брендам необходимо проводить ребрендинг и обновлять фирменный стиль каждые 3–5 лет, чтобы целевая аудитория воспринимала его как современный и актуальный.

В рамках обновления стратегии компания также начнет открывать торговые точки меньшего формата «Эльдорадо 600», площадь которых будет составлять 600 кв. м, по сравнению с традиционной площадью в 1000–2000 кв. м. В условиях отсутствия большого количества новых торговых центров такой формат позволит открывать точки в маленьких городах в формате стрит-ретейл, пояснил операционный директор «Эльдорадо» Сергей Ли. До конца года ретейлер планирует открыть около 25 новых магазинов, половина из которых будет в новом формате. В текущих больших форматах, в свою очередь, будет сокращена доля неторговых помещений и увеличен ассортимент, а также будет создана цифровая зона, где будут выдаваться интернет-заказы и оформление кредитов. По словам Ли, новый подход позволит магазинам увеличить трафик и средний чек не менее чем на 10%.

В апреле этого года входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева ретейлер «М.Видео» объявил о приобретении сети «Эльдорадо» (также часть «Сафмара») за 45,5 млрд руб. В том же месяце стало известно, что «М.Видео» ведет переговоры о покупке российского подразделения немецкой Media Markt. Сделка была закрыта в августе этого года, в рамках сделки MediaMarktSaturn (владелец сети Media Markt) приобрела 15% акций «М.Видео» у группы «Сафмар», а группа «М.Видео-Эльдорадо» получила 100% российского бизнеса MediaMarktSaturn. По итогам сделки объединенная компания «М.Видео-Эльдорадо» получила 42 магазина MediaMarkt, на месте которых рассчитывала открыть около 60 магазинов «М.Видео» или «Эльдорадо». Развитием бренда Media Markt в России компания заниматься не стала.