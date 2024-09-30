Арендатор шахт ЛНР начнет экспорт угля через Мариуполь

Торговый дом «Донские угли», получивший в аренду в ЛНР 10 шахт с запасами в несколько сотен миллионов тонн угля, в октябре начнет экспорт через порт Мариуполя. К 2028 году инвестор рассчитывает вложить в активы 25–30 млрд руб.

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

ООО «Торговый дом «Донские угли» планирует начать отгрузку угля на экспорт через порт Мариуполя в октябре, заявил первый зампред правительства ДНР Андрей Чертков на сессии форума Российская энергетическая неделя (РЭН-2024). Генеральный директор компании Олег Князев добавил, что ведет переговоры с потенциальными покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии.

Собеседник, знакомый с планами компании, рассказал РБК, что она прорабатывает разные варианты экспорта, в частности через порты Таганрога и Ростова-на-Дону, а также по железной дороге через Азербайджан и Иран. Экспортировать продукцию через Восточный полигон и дальневосточные порты «Донские угли» не планируют из-за потенциальной конкуренции с угольщиками Сибири. Также компания рассчитывает наладить поставки в Ростовскую область и другие регионы юга России.

Как ростовская компания получила в управление шахты ЛНР

ООО «Торговый дом «Донские угли» создано в июле 2020 года в Ростове-на-Дону. С 4 апреля 2024 года компания находится в стопроцентном владении Николая Казакова. В 2020–2023 годах долями в ООО владели Виталий Донченко и Александр Маслюк, в отношении которых в начале 2021 годы введены украинские санкции. В феврале 2024 года министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР передало компании в аренду пять угольных шахт в республике: «Самсоновскую-Западную», «Должанскую-Капитальную», «Комсомольскую», имени Вахрушева и имени Фрунзе. В июле власти региона передали компании еще пять шахт: «Молодогвардейскую», «Красный партизан», «Харьковскую», «Суходольскую-Восточную», имени Баракова. На правах аренды инвестору также перешли активы Центральной обогатительной фабрики «Нагольчанская», подразделения Ровеньковского погрузочно-транспортного управления, Свердловского погрузочно-транспортного управления и прочих вспомогательных производств.

До начала боевых действий на Донбассе шахты «Молодогвардейская», «Суходольская-Восточная» и имени Баракова принадлежали ПАО «Краснодонуголь» холдинга «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. В 2015 году «Метинвест» вышел из бизнеса на этих территориях. «Красный партизан» и «Харьковская» входили в украинское ГУП «Свердловантрацит».

По данным СПАРК, в последние три года выручка «Донских углей» падала: в 2021 году она составила 20,9 млрд руб., в 2022 году просела до 9,7 млрд руб., в 2023-м — упала до 1,2 млрд руб. Чистая прибыль также снижалась — с 982,9 млн руб. в 2021 году до 204 млн руб. в 2022-м. В 2023 году компания получила чистый убыток в размере 57,2 млн руб.

Князев рассказал РБК, что сейчас компания инвестирует в арендованное хозяйство 2,9 млрд руб. собственных средств. Этого должно хватить, чтобы к середине 2025 года запустить в работу четыре лавы — подземные горные выработки, через которые добывается уголь. За полугодие компания рассчитывает добыть 3,5 млн т угля, к концу года — 5 млн т. Добыча за неполный 2024 год составит 1 млн т угля. Доля коксующегося угля в добыче составляет от 20 до 40%, антрацита — 60–70%. Общие запасы угля в полученных в аренду предприятиях инвестор оценивает в 500–700 млн т.

Кроме того, «Донские угли» рассчитывают привлечь заемное финансирование в одном или нескольких банках в размере 25–30 млрд руб. Компании нужны средства на развитие инфраструктуры и закупку оборудования. Князев отметил, что обслуживание привлеченных кредитов обойдется «Донским углям» в 600 млн руб. ежегодно.

Предыдущий гендиректор «Донских углей» Илья Колесник (возглавлял ее с 20 февраля по 28 августа) на ПМЭФ-2024 говорил РБК, что компания в 2024–2028 годах инвестирует в производство 49 млрд руб. Он также говорил, что инвестор рассчитывает в дальнейшем получить активы в собственность. «Боевые действия продолжались восемь лет, есть повреждения инфраструктуры. Должным образом предприятия не финансировались. Было решено передать в управление частной компании. Через три года государство будет принимать решение о передаче предприятий в собственность. Мы должны показать государству план развития, финансовую модель, рост заработной платы, предоставить социальные гарантии, увеличить объемы добычи угля, провести модернизацию производства», — пояснял Колесник.

По словам нового руководителя «Донских углей», инвестиционную программу пришлось «приземлить и сделать более реалистичной».