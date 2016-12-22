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Усманов рассказал о «последнем олигархе России»
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Усманов рассказал о «последнем олигархе России»
Бизнес, 30 сен, 23:37
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Усманов рассказал о «последнем олигархе России»
В России остался всего один олигарх, потерявший все, кроме одной своей компании, заявил Алишер Усманов. Самого совладельца USM Holdings к числу «российских олигархов» причисляет Минфин США, хотя Усманов с этим не согласен
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в России остался всего один олигарх. Называть его имя он не стал.

Усманов подчеркнул, что самого себя к категории олигархов он не относит. «Я слово «олигарх» вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — «фаворит королевы». В данном случае олигарх — это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился», — сказал предприниматель. При этом он отметил, что основным критерием отнесения к олигархии считает факт получения бизнеса от власти.

О личности «последнего олигарха России» Усманов говорить не стал, сказав лишь несколько слов о его бизнесе. «Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится... Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет», — заявил Усманов.

Состояние Алишера Усманова Forbes оценивает в $12,5 млрд. Таким образом бизнесмен находится на 10-й строчке богатейших предпринимателей России. Коммерческую деятельность он начал еще в период перестройки. В 2000-х годах Усманов стал владельцем долей в венчурном фонде DST, Mail.ru, основал горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» и компанию USM Holdings, объединяющую активы бизнесмена в том числе долю в «Мегафоне».

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Усманов был включен Минфином США январе 2018 года в «кремлевский доклад», в котором были перечислены близкие к окружению Владимира Путина российские «олигархи». Фигуранты этого списка являются потенциальными целями для санкций.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: олигархи , Алишер Усманов
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