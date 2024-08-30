У главы РЖД появится новый заместитель

Новым заместителем главы РЖД планируется назначить гендиректора одной из «дочек» холдинга Дмитрия Мурева. На этой должности он должен сменить перешедшего летом 2024 года в Минтранс Алексея Шило

Дмитрий Мурев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Новым заместителем главы РЖД и начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) станет Дмитрий Мурев, гендиректор «РЖД Логистики», «дочки» холдинга, которая развивает логистическое направление его бизнеса. Об этом РБК сообщили два источника на транспортном рынке.

По данным одного из них, Мурева планируется представить коллективу 2 сентября. Как уточнил другой источник, «вопрос (о переходе топ-менеджера «РЖД Логистики» в головную компанию. — РБК) решен».

Представитель РЖД отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «РЖД Логистики».

На позициях замглавы РЖД и руководителя ЦФТО Мурев сменит Алексея Шило, который в июне 2024 года стал замминистра транспорта. В Минтрансе он курирует работу железнодорожного транспорта вместо Валентина Иванова, ныне первого замглавы министерства.

Согласно информации на сайте РЖД, сейчас у главы компании Олега Белозерова 19 заместителей, из них три - первые. ЦФТО, которое должен курировать новый зам, отвечает за обеспечение продажи услуг, связанных с грузовыми перевозками, коммерческую работу в этой сфере и использование инфраструктуры. Центр выступает от имени клиента единым заказчиком перед всеми причастными подразделениями РЖД, контролируя качество и сроки доставки от лица компании, координирует развитие ее транспортно-логистического бизнеса.