 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 
Эксклюзив

У главы РЖД появится новый заместитель

Новым заместителем главы РЖД назначат гендиректора одной из «дочек» холдинга
Новым заместителем главы РЖД планируется назначить гендиректора одной из «дочек» холдинга Дмитрия Мурева. На этой должности он должен сменить перешедшего летом 2024 года в Минтранс Алексея Шило
Дмитрий Мурев
Дмитрий Мурев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Новым заместителем главы РЖД и начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) станет Дмитрий Мурев, гендиректор «РЖД Логистики», «дочки» холдинга, которая развивает логистическое направление его бизнеса. Об этом РБК сообщили два источника на транспортном рынке.

По данным одного из них, Мурева планируется представить коллективу 2 сентября. Как уточнил другой источник, «вопрос (о переходе топ-менеджера «РЖД Логистики» в головную компанию. — РБК) решен».

Представитель РЖД отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «РЖД Логистики».

На позициях замглавы РЖД и руководителя ЦФТО Мурев сменит Алексея Шило, который в июне 2024 года стал замминистра транспорта. В Минтрансе он курирует работу железнодорожного транспорта вместо Валентина Иванова, ныне первого замглавы министерства.

Согласно информации на сайте РЖД, сейчас у главы компании Олега Белозерова 19 заместителей, из них три - первые. ЦФТО, которое должен курировать новый зам, отвечает за обеспечение продажи услуг, связанных с грузовыми перевозками, коммерческую работу в этой сфере и использование инфраструктуры. Центр выступает от имени клиента единым заказчиком перед всеми причастными подразделениями РЖД, контролируя качество и сроки доставки от лица компании, координирует развитие ее транспортно-логистического бизнеса.

Что известно о Дмитрии Муреве

В 2000 году окончил Московский государственный технологический университет «Станкин». Прошел дополнительную управленческую подготовку по программе IE Brown Executive MBA.

В РЖД Мурев работает с 2009 года на разных должностях — был главным инженером и замначальника по развитию Центра фирменного транспортного обслуживания. В конце 2019 года назначен гендиректором АО «РЖД Логистика», созданном в ноябре 2010-го.

Эта компания предоставляет комплексные транспортно-логистические услуги путем интеграции всех услуг РЖД и сторонних поставщиков в единую цепочку поставок, доставляет грузы по России, ЕАЭС и всему миру любыми видами транспорта в формате «от двери до двери». У нее 13 филиалов, один из которых в столице Казахстана Астане, 13 обособленных подразделений на территории России, «дочка» в Китае, совместное предприятие в Узбекистане.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Елетина Виктория Елетина
РЖД "РЖД Логистика" кадры
Материалы по теме
Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта
Бизнес
В Росжелдоре сменится руководство
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Уголовные дела против генералов Минобороны. ИнфографикаПолитика, 14:11
Проезд на «красной»: как развивается Сокольническая линия метроГород, 14:11
США подключились к расследованию крушения F-16 на УкраинеПолитика, 14:10
Если сердце разбито: три упражнения для исцеления — от эксперта по травмеPro, 14:09
Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в ИндииПолитика, 14:08
Гладков сообщил о двух раненных при атаке БПЛА в селе НовоеПолитика, 14:06
РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧСпорт, 14:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У главы РЖД появится новый заместительБизнес, 13:54
Индекс Мосбиржи растерял весь прирост начала неделиИнвестиции, 13:53
РФС назвал ошибкой неназначенный пенальти в матче «Динамо» — «Краснодар»Спорт, 13:51
Биткоин показал себя хуже других активов в августе. С чем это связаноКрипто, 13:51
Садовничий назвал проходной балл для поступления на бюджет в МГУОбщество, 13:50
Jaecoo вывел на тесты новый кроссовер J5. Фото и подробностиАвто, 13:50
Зарплаты в банках — больше не аргумент: как привлекать зумеров в финтехPro, 13:45