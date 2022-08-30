МИД оцифрует свои особняки для спектакля с «эффектом присутствия»

«Дочка» МИДа создаст приложение с элементами дополненной реальности о принадлежащих министерству усадьбах и особняках. Оцифровка экстерьера и интерьеров зданий, а также спектакль об их обитателях обойдется минимум в 3,4 млн руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел (ГлавУпДК) хочет «популяризировать» объекты культурного наследия, которые находятся в его распоряжении. Для этого структура МИДа создаст приложение с дополненной реальностью. Сведения об этих планах содержатся в закупке ГлавУпДК, опубликованной 26 августа 2022 года. Начальная стоимость разработки приложения составляет 3,4 млн руб.

В приложении, предназначенном для операционных систем iOS и Android, будет карта с особняками, за которое отвечает ГлавУпДК. Эта карта, как указано в документации, должна быть доступна при перемещении по городу в онлайн и офлайн режимах, при этом пользователь сможет просматривать помещения зданий с обзором на 360 градусов и интерактивные объекты, а их будут сопровождать информационные карточки.

Приложение планируется к размещению в магазинах приложений App Store и Google Play. Но ГлавУпДК сейчас «изучает ситуацию на рынке отечественных маркетплейсов приложений», сообщили в управлении.

Какие усадьбы есть у МИДа ГлавУпДК распоряжается 150 столичными особняками, большая часть из которых архитектурные объекты культурного наследия. Среди них образцы стилей необарокко, неоклассицизма, эклектики, а также русского модерна. В частности, в ее ведении усадьба промышленника Сергея Берга в Денежном переулке (резиденция посла Италии), дом промышленника Игумнова на Якиманке (посольство Франции), особняк князей Мещерских в Леонтьевском переулке (посольство Греции).

Кроме того, предполагается создание «иммерсивного» контента (от immersive — создающий эффект присутствия, погружения), следует из технического задания. Он включает спектакль с аудио- и музыкальным сопровождением об истории особняков, судьбах его владельцев и обитателей, а также деталях интерьера и экстерьера. Спектакль должен состоять из пяти сцен общей продолжительностью 15 минут. Для него разработчику предлагается провести лазерную оцифровку особняков. Какое количество зданий на карте будет предполагать экскурсию c дополненной реальностью и спектакль, не указано.

Из-за того, что в большинстве особняков расположены дипломатические представительства зарубежных государств, доступ в них ограничен, посетить их можно только в Дни исторического и культурного наследия, проводимые правительством Москвы, объяснили свою инициативу в ГлавУпДК.

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На сайте управления уже реализован проект «Объекты культурного наследия», отмечает представитель управления, где доступны иллюстрированные альбомы и виртуальные туры по особнякам, а создание приложения станет «логичным продолжением деятельности по популяризации объектов культурного наследия, формирующих исторический облик столицы».