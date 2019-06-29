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Новые санкции США ,  
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Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
Миллиардер Валентин Гапонцев, последние 20 лет проживающий в США, требует от американского Минфина исключения из списка «российских олигархов»
Валентин Гапонцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС )

Бизнесмен российского происхождения, владелец американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и Минфин США, против которого миллиардер подал в суд за включение его в список «российских олигархов», достигли соглашения. Это следует из документа, появившегося 28 июня в базе данных суда.

В нем сказано, что стороны достигли принципиального соглашения, которое позволит им добиться досудебного урегулирования иска. Сейчас стороны готовят соответствующие документы и формальное одобрение соглашения обеими сторонами.

«Стороны надеются подать документы, отражающие суть принципиального соглашения, в течение трех недель», — говорится в заявлении обеих сторон.

Бизнес
Миллиардер подал в суд на Минфин США за включение в список «олигархов»

Минфин США включил Гапонцева в список «российских олигархов» по закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Причислив бизнесмена, который имеет и российское и американское гражданство к «российским олигархам», ведомство поместило его и его компанию «в список сообщников неприятеля США [России], от которых американский бизнес должен держаться подальше».

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов. В апреле защита Гапонцева указывала, что если истец останется в списке он и его IPG Photonics потеряют контракты еще «на несколько миллионов в будущем».

В своем иске Гапонцев сетовал на то, что Минфин США при составлении списка не провел серьезного расследования, а «фактически перепечатал список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года». Тем временем сам Forbes с 2019 года начал включать Гапонцева в американский список миллиардеров.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Санкции, Минфин США
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