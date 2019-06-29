Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Миллиардер Валентин Гапонцев, последние 20 лет проживающий в США, требует от американского Минфина исключения из списка «российских олигархов»

Валентин Гапонцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС )

Бизнесмен российского происхождения, владелец американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и Минфин США, против которого миллиардер подал в суд за включение его в список «российских олигархов», достигли соглашения. Это следует из документа, появившегося 28 июня в базе данных суда.

В нем сказано, что стороны достигли принципиального соглашения, которое позволит им добиться досудебного урегулирования иска. Сейчас стороны готовят соответствующие документы и формальное одобрение соглашения обеими сторонами.

«Стороны надеются подать документы, отражающие суть принципиального соглашения, в течение трех недель», — говорится в заявлении обеих сторон.

Минфин США включил Гапонцева в список «российских олигархов» по закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Причислив бизнесмена, который имеет и российское и американское гражданство к «российским олигархам», ведомство поместило его и его компанию «в список сообщников неприятеля США [России], от которых американский бизнес должен держаться подальше».