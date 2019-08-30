Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,41 -0,18 EUR Бирж. 73,29 -0,32 Brent 60,78 +0,05% USD Нал. 66,83 66,12 EUR Нал. 73,86 73,03 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1037 -0,0017 BTC/USD Бирж. 9 509,00 +7,30 IMOEX 2 720,47 +0,23% RTSI 1 290,32 +0,42% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Amazon $2 250 (+25,5%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Amazon $2 250 (+25,5%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 29 авг, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 29 авг, 13:00
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения Общество, 10:35 Как открыть успешный магазин в формате стрит-ретейла Pro, 10:23 Роскачество назвало минимальную цену качественного вина Общество, 10:16 Памфилова выступила за изменение правил выборов в Мосгордуму Политика, 10:11 Полиция потребовала отменить несогласованную акцию в «Яме» в Москве Общество, 10:10 Как криптовалюты могут помогать террористам Крипто, 10:07 Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане Общество, 10:06 Зачем вашему предприятию менеджер по надежности Pro, 10:05 Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Бизнес, 10:03 «Спартак» договорился о переходе полузащитника «Славии» за €12 млн Спорт, 09:55 В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных Политика, 09:34 Как женщины на самом деле выбирают автомобили РБК и Subaru, 09:31 Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома Политика, 09:29 Как живут японцы и чему у них можно научиться Стиль, 09:12
Бизнес ,  
0 
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
«Глория Джинс», одна из крупнейших одежных сетей в России, впервые использовала в своей рекламной кампании модель, одетую в мусульманских традициях. Ориентированные на последователей ислама вещи выпускают многие мировые бренды
Фото: _gloriajeans_ / Instagram

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье). Ролик с девушкой в платке в компании с другими моделями впервые появился на платформе YouTube около двух недель назад, а пост с фотографией модели в хиджабе был размещен в официальном аккаунте торговой компании в Instagram в среду. «C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!» — говорится в подписи к фото.

Опрошенные РБК эксперты не смогли вспомнить рекламных кампаний, ориентированных на мусульман, у других российских сетей.

«Обсуждая рекламную кампанию нового сезона, мы много говорили о том, какие народы живут в России, какие религии они исповедуют. У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — пояснил РБК основатель «Глория Джинс» Владимир Мельников.

Фотогалерея 
Вера в бренды: как компании адаптировались к религиозным требованиям

Создавая рекламную кампанию, «Глория Джинс» не ориентировалась специальным образом на рынки своего присутствия, где большинство потребителей исповедуют ислам: магазины сети, в частности, есть в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Специальных линий одежды для этих регионов компания создавать не планирует. «Нашу одежду: джинсы, рубашки, футболки могут носить все, мусульман много и в Москве», — подчеркивает Мельников.

Рекламная кампания «Глории Джинс» полностью соответствует одному из самых важных трендов в современной моде — росту ценности индивидуальности и аутентичности, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, такую позицию бренда «оценят не только сторонники ислама, но и вся та молодежь, которая живет в ногу со временем». Уважительное внимание и интерес к своей культуре положительно повлияет и на тех покупателей бренда, которые выросли в регионах или в семьях, связанных с мусульманской культурой. «Никто из крупных российских fashion брендов «семейного формата» еще не акцентировал в своих рекламных коммуникациях тему этнического разнообразия, и это очень грамотная и этичная маркетинговая инициатива», — отметила эксперт.

У большинства пользователей, оставивших комментарии под рекламным роликом и фото, образ девушки в платке либо не вызвал бурной реакции, либо она была положительной. Один из комментаторов на YouTube лишь выражал удивление сочетанию джинсов и хиджаба. Владимир Мельников рассчитывает, что рекламная кампания привлечет новых потребителей, но не берется прогнозировать — как она отразится на реальных продажах «Глории Джинс».

Что такое «Глория Джинс»

Компания «Глория Джинс» — один из крупнейших в России производителей и продавцов одежды, обуви и аксессуаров, владелец марок Gloria Jeans и Gee Jay — была создана в 1988 году. По данным «РБК Исследования рынков», она вторая по числу магазинов в сегменте, уступая лишь сети O'STIN. В третьем квартале 2019 года под ее управлением находилось более 550 розничных магазинов в России. По итогам 2018 года выручка АО «Глория Джинс» составила 37,5 млрд руб., следует из данных СПАРК, чистая прибыль — 1,3 млрд руб. Состояние Владимира Мельникова в 2019 году российский Forbes оценивал в $700 млн.

В последние несколько лет многие мировые ретейлеры стали расширять свои рекламные кампании за счет привлечения моделей, отвечающих религиозным канонам. Так, в 2015 году модель с покрытой головой появилась в кампании H&M, а в начала 2018 года новым лицом L'Oréal Paris Elvive — линейки по уходу за волосами — стала бьюти-блогер в хиджабе. В том же году Vogue поместил на обложку модель в платке.

Одним из первых специальные коллекции еще в 1980-е годы начал выпускать Louis Vuitton. Аналитики Thomson Reuters отмечали, что благодаря мусульманкам развивается вся индустрия моды, ранее модные тенденции, связанные с восточными особенностями стиля, в основном ассоциировались с потребителями роскоши из арабских стран, но сейчас речь идет и о масс-маркете.

Ориентированные на мусульманские страны вещи уже несколько лет выпускают как крупные международные бренды, так и демократичные марки — Burberry, Dolce& Gabbana и Uniqlo. В 2018-м Nike создал даже исламскую коллекцию для водных видов спорта.

Прирост продаж одежды и товаров для мусульман в России ежегодно составляет около 3%, страна входит в десятку крупнейших в мире потребителей в этом сегменте, приводила ранее данные глава представительства Совета исламской моды и дизайна (IFDC) в России Диляра Садриева.

«Далеко не все мусульмане на самом деле хотят носить традиционную одежду. Так, например, Татарстан — один из самых мусульманских регионов, но женщин в длинных и скромных одеждах на улицах Казани можно встретить довольно редко в отличие, например, от Таджикистана», — отмечает Анна Лебсак-Клейманс.

По ее данным, самое широкое предложение мусульманской одежды обеспечивают нишевые локальные бренды. В России около 25 достаточно крупных торговых марок, а также очень большое количество малых компаний.

Представитель одного из крупных российских онлайн-ретейлеров, который недавно начал представлять на своей площадке исламскую моду, сообщил, что продажи одежды из этой категории пока не высоки: в натуральном выражении с начала 2019-го их объем составил лишь немногим более двух тысяч штук.

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, «Глория Джинс», Ислам
Материалы по теме
«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели
Финансы
Сын главы «Ростеха» запустил бренд одежды
Бизнес
ФАС предложила подумать над отменой НДС для российских онлайн-ретейлеров
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter