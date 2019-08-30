Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

«Глория Джинс», одна из крупнейших одежных сетей в России, впервые использовала в своей рекламной кампании модель, одетую в мусульманских традициях. Ориентированные на последователей ислама вещи выпускают многие мировые бренды

Фото: _gloriajeans_ / Instagram

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье). Ролик с девушкой в платке в компании с другими моделями впервые появился на платформе YouTube около двух недель назад, а пост с фотографией модели в хиджабе был размещен в официальном аккаунте торговой компании в Instagram в среду. «C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!» — говорится в подписи к фото.

Опрошенные РБК эксперты не смогли вспомнить рекламных кампаний, ориентированных на мусульман, у других российских сетей.

«Обсуждая рекламную кампанию нового сезона, мы много говорили о том, какие народы живут в России, какие религии они исповедуют. У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — пояснил РБК основатель «Глория Джинс» Владимир Мельников.

Создавая рекламную кампанию, «Глория Джинс» не ориентировалась специальным образом на рынки своего присутствия, где большинство потребителей исповедуют ислам: магазины сети, в частности, есть в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Специальных линий одежды для этих регионов компания создавать не планирует. «Нашу одежду: джинсы, рубашки, футболки могут носить все, мусульман много и в Москве», — подчеркивает Мельников.