Red Wings сменила главу и получила управляющую компанию

Авиакомпания Red Wings после увольнения Евгения Солодилина передана в управление дочки госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал — Сервис». Председателем совета директоров перевозчика назначен замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов

Фото: Виталий Катышкин / РИА Новости

По итогам заседания совета директоров Red Wings 29 июля его новым председателем назначен Игорь Завьялов, заместитель гендиректора «Ростеха», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как неделю назад рассказывал РБК, полномочия гендиректора Евгения Солодилина прекращены. Функции единоличного исполнительного органа авиакомпании переданы лизинговой компании «Авиакапитал — Сервис» (входит в «РТ-Финанс» «Ростеха»), добавил представитель госкорпорации.

«Изменения в органах управления «Ред Вингс» являются частью масштабной трансформации профильных активов госкорпорации «Ростех». В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга «РТ-Финанс» переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе «Авиакапитал-Сервис» (АКС) и лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), владеющая авиакомпанией «Ред Вингс», — говорится в сообщении «Ростеха».

На следующем этапе «Ростех» присоединит ИФК к АКС «для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиатехникой отечественного производства» для российских перевозчиков, включая «Аэрофлот» и Red Wings, говорится в сообщении.

«АКС давно работает в авиационной отрасли, имеет успешный опыт владения и управления парком воздушных судов. Обладает профильными компетенциями в построении и реализации сделок, финансовых моделей, бизнес-планов, инвестпроектов в авиационной сфере. В том числе в 2024 году АКС осуществлял полномочия управляющей компании Национальной службы санитарной авиации с парком из 68 вертолетов», — говорится в релизе «Ростеха».