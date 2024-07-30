Red Wings сменила главу и получила управляющую компанию
По итогам заседания совета директоров Red Wings 29 июля его новым председателем назначен Игорь Завьялов, заместитель гендиректора «Ростеха», сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Как неделю назад рассказывал РБК, полномочия гендиректора Евгения Солодилина прекращены. Функции единоличного исполнительного органа авиакомпании переданы лизинговой компании «Авиакапитал — Сервис» (входит в «РТ-Финанс» «Ростеха»), добавил представитель госкорпорации.
«Изменения в органах управления «Ред Вингс» являются частью масштабной трансформации профильных активов госкорпорации «Ростех». В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга «РТ-Финанс» переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе «Авиакапитал-Сервис» (АКС) и лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), владеющая авиакомпанией «Ред Вингс», — говорится в сообщении «Ростеха».
На следующем этапе «Ростех» присоединит ИФК к АКС «для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиатехникой отечественного производства» для российских перевозчиков, включая «Аэрофлот» и Red Wings, говорится в сообщении.
«АКС давно работает в авиационной отрасли, имеет успешный опыт владения и управления парком воздушных судов. Обладает профильными компетенциями в построении и реализации сделок, финансовых моделей, бизнес-планов, инвестпроектов в авиационной сфере. В том числе в 2024 году АКС осуществлял полномочия управляющей компании Национальной службы санитарной авиации с парком из 68 вертолетов», — говорится в релизе «Ростеха».
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