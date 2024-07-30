X5 ответила на сообщения о пустых полках в части ярославских «Пятерочек»
Отсутствие воды и некоторых продуктов в части магазинов сети «Пятерочка» в Ярославской области связано с нехваткой рабочей силы в распределительном центре, сообщили РБК в пресс-службе владельца сети, компании X5 Group.
30 июля телеграм-канал Mash опубликовал видео с пустыми полками в «Пятерочках» в городах Золотого кольца. По данным канала, в некоторых магазинах с прошлой недели не хватает хлеба, круп, муки, специй и воды. Ярославский портал 76.ru тоже отмечает, что в Ярославле и Рыбинске в некоторых магазинах сети нет воды.
«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в т.ч. с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — рассказали в X5.
Ретейлер добавил, что магазины стараются оперативно обеспечивать необходимыми товарами и ожидают улучшения ситуации в скором времени.
Mash связывает ситуацию с прошедшими недавно рейдами в отношении мигрантов, которых затем депортировали, теперь в распределительном центре в Ярославле не хватает 1 тыс. рабочих.
«Ивановские новости» пишут, что проблема коснулась и этого региона, поскольку товары из распределительного центра в Ярославле идут и в Ивановскую область. Сотрудник торговой сети рассказал порталу, что «всех мигрантов из-за того, что они работали незаконно, уволили и отправили на родину», и теперь рабочих рук не хватает. Поэтому есть проблемы с поставками воды, сахара, круп.
Kostroma.Today и «Владимирские новости» пишут об аналогичных проблемах и в этих двух регионах.
УМВД по Ярославской области 23 июля сообщило, что вместе с ФСБ провело в Ярославле проверку работающих на объектах строительства и оптово-розничной торговли иностранцев. Были проверены 52 мигранта. Всего было выявлено 42 нарушения: 25 — по ст. 18.10 КоАП (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности), пять — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем правил въезда в Россию либо режима пребывания) и 12 иных нарушений. Четверых мигрантов решили выдворить из страны, троим — сократить срок пребывания. Также к ответственности могут привлечь работодателей.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК