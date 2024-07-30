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X5 ответила на сообщения о пустых полках в части ярославских «Пятерочек»

X5 объяснила исчезновение продуктов в части «Пятерочек» нехваткой рабочей силы
Из-за нехватки рабочей силы, в частности мигрантов, в распределительном центре X5 Group в Ярославле некоторые продукты исчезли в части магазинов «Пятерочка» в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Отсутствие воды и некоторых продуктов в части магазинов сети «Пятерочка» в Ярославской области связано с нехваткой рабочей силы в распределительном центре, сообщили РБК в пресс-службе владельца сети, компании X5 Group.

30 июля телеграм-канал Mash опубликовал видео с пустыми полками в «Пятерочках» в городах Золотого кольца. По данным канала, в некоторых магазинах с прошлой недели не хватает хлеба, круп, муки, специй и воды. Ярославский портал 76.ru тоже отмечает, что в Ярославле и Рыбинске в некоторых магазинах сети нет воды.

«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в т.ч. с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — рассказали в X5.

Ретейлер добавил, что магазины стараются оперативно обеспечивать необходимыми товарами и ожидают улучшения ситуации в скором времени.

Mash связывает ситуацию с прошедшими недавно рейдами в отношении мигрантов, которых затем депортировали, теперь в распределительном центре в Ярославле не хватает 1 тыс. рабочих.

«Ивановские новости» пишут, что проблема коснулась и этого региона, поскольку товары из распределительного центра в Ярославле идут и в Ивановскую область. Сотрудник торговой сети рассказал порталу, что «всех мигрантов из-за того, что они работали незаконно, уволили и отправили на родину», и теперь рабочих рук не хватает. Поэтому есть проблемы с поставками воды, сахара, круп.

Kostroma.Today и «Владимирские новости» пишут об аналогичных проблемах и в этих двух регионах.

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Фото:Олег Елков / ТАСС

УМВД по Ярославской области 23 июля сообщило, что вместе с ФСБ провело в Ярославле проверку работающих на объектах строительства и оптово-розничной торговли иностранцев. Были проверены 52 мигранта. Всего было выявлено 42 нарушения: 25 — по ст. 18.10 КоАП (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности), пять — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем правил въезда в Россию либо режима пребывания) и 12 иных нарушений. Четверых мигрантов решили выдворить из страны, троим — сократить срок пребывания. Также к ответственности могут привлечь работодателей.

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Мария Котова Мария Котова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пятерочка Ярославская область X5 Retail Group мигранты
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