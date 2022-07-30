Insider: Intel, SpaceX и Интерпол получили лицензию на российское ПО для распознавания лиц

Insider узнал о лицензии Intel и SpaceX на российское ПО FindFace

Эти и еще более 1 тыс. организаций получили лицензию на использование технологии распознавания лиц, разработанной российской компанией NTechLab. Некоторые после этого не пользовались ПО, еще часть передумали после тестирования

Фото: NtechLab

Десятки компаний из США получили лицензию на использование технологии распознавания лиц FindFace, разработанной российской компанией NTechLab, пишет Business Insider со ссылкой на переданную ему анонимно базу данных.

Всего в полученном списке свыше 1,1 тыс. наименований компаний и правительственных организаций из более чем 60 государств. В их числе компании Intel, SpaceX, Dell, Philip Morris, а также полиция и военные органы нескольких стран мира. В частности, разрешение на использование технологии получили Интерпол, полиция Бразилии и таиландская армия. Среди российских структур в списке ФСБ, ФСИН, несколько школ и метрополитенов. По данным портала, ПО использовали по меньшей мере 20 украинских учреждений.

В базе есть и несколько индивидуальных пользователей, в частности российский бизнесмен Дмитрий Ицков. В ответ на запрос издания он предположил, что лицензию на пробное использование запрашивали его сотрудники. По его словам, разработчики отказались от идеи использования ПО из-за вопросов клиентов о конфиденциальности их данных.

В нескольких компаниях из перечня подтвердили, что получили от NTechLab лицензию, но сказали, что не пользовались ею на протяжении нескольких лет. Например, представитель производителя сигарет Philip Morris Дэвид Фрейзер рассказал, что компания несколько лет назад тестировала ПО для «программы по подтверждению возраста», но в итоге сделала выбор в пользу другого поставщика аналогичной услуги.

Другие компании из списка (Intel, Nokia) опровергли, что когда-либо использовали FindFace. Издание связалось с руководством российской компании и показало ему часть списка пользователей. Там пояснили, что некоторые клиенты могли получить лицензию, но затем так ни разу и не использовать технологию. В NTechLab подтвердили, что в документе перечислены «несколько действующих клиентов», а также компании, которые ранее тестировали ПО «в различных целях». Сейчас у разработчика около 300 активных клиентов в более чем 20 странах, отметил представитель.

NTechLab заявил Business Insider, что, несмотря на утечку данных, клиентам ничто не угрожает, их биометрические данные в безопасности, а работа программного обеспечения «не демонстрирует признаков хакерской атаки». Компания расследует утечку, и, если она подтвердится, руководство проведет проверку безопасности и примет необходимые меры.

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Представитель NtechLab сообщил РБК, что компания не может подтвердить подлинность списка, который есть в распоряжении Business Insider. «Информация, которая содержится в статье, не отражает список действующих клиентов NtechLab. Ряд компаний и организаций, упомянутых в материале, никогда не являлись клиентами NtechLab», — сказал он. «Утечки лицензионных ключей, регистрационных данных клиентов, персональных данных, относящихся к клиентам, коммерческих условий зафиксировано не было», — сообщил также собеседник, отметив, что в работе ПО компании ошибок не зарегистрировано.

NTechLab основана в 2015 году Артемом Кухаренко и Александром Кабаковым. Согласно данным на сайте NTechLab, технология FaceFind позволяет распознавать лица, силуэты и действия людей, а также автомобили и номерные знаки. С 2020 года компания поставляет видеоаналитику московским властям.