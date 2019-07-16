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Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Бизнес ,  
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Кадастровая палата позволит быстро узнавать владельцев недвижимости
Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис для получения сведений о владельцах недвижимости. Подобные сервисы уже работают в Росреестре, особенностью нового должна стать быстрота предоставления данных
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Федеральная кадастровая палата запустит онлайн-сервис по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказали РБК в пресс-службе ведомства. Его главной особенностью станет быстрота предоставления сведений — узнать собственников или арендаторов зданий или земли можно будет за одну-две минуты.

В пилотном режиме сервис запустят этим летом для 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. Среди них нет наиболее густонаселенных, в том числе Москвы и Подмосковья. Подключить все регионы сначала к ФГИС, а затем к сервису планируется в первом квартале 2020-го.

Чтобы воспользоваться сервисом нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (это система, которая дает доступ к порталу госуслуг и другим государственным платформам). Искать объекты можно будет по адресу или кадастровому номеру.

Можно будет заказать четыре типа выписок:

  • выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость;
  • полные выписки об объекте из ЕГРН;
  • выписки о переходе прав на объект;
  • выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве (ДДУ).

В зависимости от типа сведения обойдутся от 250 до 700 руб. Сервис будет работать, как онлайн-магазин: в корзину можно положить до 1000 выписок и оплатить пакетом.

Платформа Кадастровой палаты станет третьим госсервисом по получению сведений из ЕГРН. В палате поясняют, что он станет альтернативой двум сервисам по выдаче сведений от Росреестра. Первый позволяет получать единичные выписки, заказывая их по отдельности. Формирование выписок занимает три дня. Второй позволяет получить доступ к данным ФГИС ЕГРН, оплачивая пакет выписок. В зависимости объема «заказа», загрузки на сервере, сроки выполнения — от нескольких часов до 1–3 дней.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что новый сервис будет в равной степени востребован как у риелторов, так и у физлиц. «Проблема в том, что сегодняшняя организация получения документов полностью не отлажена. Более того, часто возникают технические ошибки и сбои. Например, в июне этого года даже нотариусы не могли получить выписки из-за проблем в системе Росреестра, из-за чего пришлось переносить множество сделок», — рассказала Литинецкая.

Чтобы ускорить процесс, риелторы могут обращаться к посредникам, которые предоставляют выписки за день, но дороже, чем на официальных ресурсах. По словам главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова рынок перепродажи сведений оценивается в 3 млрд руб.

Посредники — сайты-двойники Росреестра. Для борьбы с сайтами-двойниками Минэкономразвития, которое курирует Росреестр, разработало законопроект, предусматривающий административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату. Парвиз Тухтасунов говорит, что проблему перепродажи сведений нужно рассматривать комплексно и одно из важнейших направлений — модернизациях самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты.

Подробнее о новом сервисе предоставления выписок о недвижимости читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Кадастровая палата, Росреестр, Недвижимость
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