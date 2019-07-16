Кадастровая палата позволит быстро узнавать владельцев недвижимости

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис для получения сведений о владельцах недвижимости. Подобные сервисы уже работают в Росреестре, особенностью нового должна стать быстрота предоставления данных

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Федеральная кадастровая палата запустит онлайн-сервис по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказали РБК в пресс-службе ведомства. Его главной особенностью станет быстрота предоставления сведений — узнать собственников или арендаторов зданий или земли можно будет за одну-две минуты.

В пилотном режиме сервис запустят этим летом для 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. Среди них нет наиболее густонаселенных, в том числе Москвы и Подмосковья. Подключить все регионы сначала к ФГИС, а затем к сервису планируется в первом квартале 2020-го.

Чтобы воспользоваться сервисом нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (это система, которая дает доступ к порталу госуслуг и другим государственным платформам). Искать объекты можно будет по адресу или кадастровому номеру.

Можно будет заказать четыре типа выписок: