Кадастровая палата позволит быстро узнавать владельцев недвижимости

Федеральная кадастровая палата запустит онлайн-сервис по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказали РБК в пресс-службе ведомства. Его главной особенностью станет быстрота предоставления сведений — узнать собственников или арендаторов зданий или земли можно будет за одну-две минуты.
В пилотном режиме сервис запустят этим летом для 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. Среди них нет наиболее густонаселенных, в том числе Москвы и Подмосковья. Подключить все регионы сначала к ФГИС, а затем к сервису планируется в первом квартале 2020-го.
Чтобы воспользоваться сервисом нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (это система, которая дает доступ к порталу госуслуг и другим государственным платформам). Искать объекты можно будет по адресу или кадастровому номеру.
Можно будет заказать четыре типа выписок:
- выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость;
- полные выписки об объекте из ЕГРН;
- выписки о переходе прав на объект;
- выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве (ДДУ).