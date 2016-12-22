Акционеры девелопера «Самолет» в июле примут решение о листинге

Акционеры девелоперской группы «Самолет» в июле рассмотрят вопрос о ее преобразовании в публичную компанию и листинге. В компании не исключают проведение IPO при благоприятных условиях на рынке до конца года

Игорь Евтушевский (Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС)

АО «ГК «Самолет» проведет в июле внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования, следует из опубликованного решения совета директоров девелоперской группы, состоявшегося во вторник, 26 июня. В перечне вопросов: внесение изменений в устав, ​«содержащих указание на то, что общество является публичным»; «увеличение уставного капитала путем размещения обыкновенных именных акций по открытой подписке» и обращение с заявлением о листинге акций АО.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов сказал РБК, что «по риторике» повестки это похоже на подготовку к размещению акций компании.

В пресс-службе «Самолета» отметили, что при благоприятных условиях на рынке не исключают проведение IPO до конца года, но не ставят четких сроков. В компании отмечают, что рассматривают все варианты заимствований, как акции, так и кредиты. «Решение о допэмиссии является техническим шагом, который призван обеспечить дополнительную гибкость в вопросе выбора тех или иных вариантов финансирования роста бизнеса в будущем», — отмечает представитель компании. Объем возможного размещения и биржу, на которой оно планируется, в компании не уточнили.

Впервые о возможности проведения IPO девелоперской компанией еще в 2016 году говорил гендиректор «Самолета» ​ Игорь Евтушевский. Последние два года группа проводит реорганизацию, уточнили в пресс-службе. Например, в середине июня компания была преобразована из ООО в АО. ​В апреле Reuters со ссылкой на свои источники сообщало о планах компании выйти на биржу. Тогда в группе поясняли, что «наравне со всеми доступными вариантами финансирования компания рассматривает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе при условии благоприятной рыночной конъюнктуры».

Учредителем АО в ЕГРЮЛ указана сингапурская Samolet Development Pte. Ltd. По данным самого «Самолета», основные акционеры ООО «Самолет Девелопмент» (входит в группу) — председатель совета директоров компании Михаил Кенин и Игорь Евтушевский. Еще одним партнером девелопера считается Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Но сам губернатор пояснял, что его брат «принципиально не участвует в проектах в Московской области». «Мой брат начал заниматься строительством еще в 2007 году, — рассказывал он в интервью «Коммерсанту». — У него есть другая компания — «Самолет две столицы», у которой объекты в Санкт-Петербурге и Москве». Согласно структуре группы «Самолет» (до преобразования в АО), обе компании являются ее частью: «Самолет две столицы» принадлежит ГК «Самолет» на 75%, а «Самолет Девелопмент» на 99%.

ГК «Самолет» была основана в 2012 году. По итогам 2017 года выручка группы составила 41,872 млрд руб., что на 47% выше уровня 2016-го, валовая прибыль — 6,49 млрд руб., чистая прибыль — 3,407 млрд руб., чистый долг — 1,048 млрд руб. (3,214 млрд руб. на конец 2016-го). В прошлом году группа продала 356 тыс. кв. м недвижимости. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в стадии строительства у группы 559,9 тыс. кв. м жилья. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году построила 487,8 тыс. кв. м жилья, войдя по этому показателю в пятерку крупнейших застройщиков России.