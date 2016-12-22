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ВТБ потребовал от структуры CEFC $170 млн по сделке с бумагами En+
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ВТБ потребовал от структуры CEFC $170 млн по сделке с бумагами En+
Бизнес, 13:02
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ВТБ потребовал от структуры CEFC $170 млн по сделке с бумагами En+
Сингапурская AnAn Group получила от ВТБ требование о возврате долга в $170 млн. В случае невыплаты банк может подать иск в Высокий суд Сингапура
Фото: Aly Song / Reuters

Сингапурская AnAn Group (структура китайской нефтегазовой компании CEFC) получила от ВТБ требование о возврате долга в $170 млн, возникшего, по мнению банка, из-за сделки РЕПО с глобальными депозитарными расписками En+ Group. Об этом говорится в сообщении «дочки» компании AnAn International.

В случае невыплаты ВТБ может подать иск в Высокий суд Сингапура. В AnAn International отметили, что ведут переговоры с ВТБ, так как требования банка могут оказать негативное влияние на структуру CEFC, включая смену контроля или полную ликвидацию группы.

В ноябре 2017 года En+ провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской бирже объемом $1,5 млрд. В ходе IPO AnAn приобрела 6,25% акций En+ на $500 млн. Пакет акций был заложен в ВТБ по сделке РЕПО.

РБК направил запросы в ВТБ и AnAn.

В мае первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в интервью Reuters сообщал, что банк увеличил долю в AnAn Group до 9,6% по margin call. При этом представитель ВТБ тогда отказался прокомментировать, продолжает ли обслуживать AnAn Group кредит банка.

Авторы: Григорий Дубов, Тимофей Дзядко.
Теги: ВТБ , CEFC , En+ Group
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