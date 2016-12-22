Авиакомпании задолжали €10 млн российским пассажирам

По итогам первого полугодия 2018 года авиакомпании задолжали российским путешественникам за сорванные рейсы более €10 млн, говорится в исследовании AirHelp. Это рекордная сумма, утверждают в компании

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В январе—июне 2018 года авиакомпании, выполняющие полеты из России в страны Европейского союза и в обратном направлении, задолжали пассажирам €10,2 млн из-за сорванных рейсов, говорится в сообщении интернет-сервиса AirHelp, который занимается претензиями к авиакомпаниям в интересах пассажиров.

Всего за полгода было отменено и задержано 336 рейсов, подпадающих под компенсации. Пострадали 27,7 тыс. пассажиров, говорится в сообщении. По словам представителя AirHelp, это рекордное количество задержек и компенсаций.

За аналогичный период прошлого года при полетах из России в ЕС и обратно из-за задержек рейсов пострадали втрое меньше человек — 9,65 тыс. пассажиров, задержан или отменен 121 рейс. Объем компенсаций составил €3,76 млн.

В числе лидеров-должников за первое полугодие 2018 года — авиакомпании Air France, Ellinair, S7 Airlines. В пресс-службе этих трех компаний не ответили на запросы РБК.

Согласно регламенту Европарламента и Совета ЕС № 261/2004, если перелет был отложен или отменен по вине авиакомпании, компенсация пассажиру со стороны перевозчика может составлять до €600 — в зависимости от расстояния. Это правило распространяется только на перелеты в Европу или обратно с 2004 года.

Во всем мире в первом полугодии 2018 года от задержки, отмены и овербукинга рейсов, по оценкам аналитиков AirHelp, пострадали 4,5 млн авиапассажиров. Общий размер компенсации, которую им должны выплатить авиакомпании, составляет €1,9 млрд. В первом полугодии 2017 года размер компенсации оценивался примерно в €1,4 млрд, от задержек и отмен пострадали 3,2 млн пассажиров.​

Такой существенный рост компенсаций, которая полагается авиапассажирам за сорванные рейсы, Airhelp объясняет несколькими причинами. Европейский суд (European Court of Justice) в апреле вынес постановление, согласно которому теперь авиакомпании должны нести ответственность за забастовки своих сотрудников. «То есть такие забастовки более не считаются исключительными обстоятельствами, освобождающими перевозчиков от ответственности выплачивать пассажирам компенсацию за сорванный рейс», — отмечают аналитики Airhelp.

Кроме того, добавляют они, были положительные судебные решения в пользу пассажиров, которые не успевали на стыковочные рейсы. Эти факторы укрепили права пассажиров, отмечается в сообщении.

В России значительный рост штрафов объясняется прошедшим чемпионатом мира по футболу. Только с 14 июня по 15 июля, когда проходило первенство, пострадали около 14 тыс. человек, размер возможных выплат составил более €5 млн, уточнил представитель сервиса.

На авиакомпании влияют негативные факторы, которые приводили к росту задержек, добавляет он: индустрия авиаперевозок страдает из-за нехватки пилотов, которая приводит к тому, что многие самолеты простаивают, а профсоюзы привлекают внимание к проблеме чрезмерной нагрузки, ложащейся на плечи имеющихся сотрудников. Перенасыщение туристического рынка приводит к повышенной нагрузке на аэропорты, говорится в сообщении AirHelp.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair в последние годы столкнулся с проблемой дефицита пилотов. Пилоты авиакомпании устраивают регулярные забастовки, из-за которых перевозчик вынужден отменять рейсы. Только по итогам июня Ryanair была вынуждена отменить 1,1 тыс. рейсов из-за забастовок работников наземных служб, а также нехватки персонала в отделениях в Великобритании, Германии и Франции.