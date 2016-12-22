ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,00 62,16 EUR Нал. 73,54 72,62 USD Бирж. 62,51 -0,29 EUR Бирж. 73,03 -0,20 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8132,50 -74,40 IMOEX 2294,47 +0,08% RTSI 1156,45 +0,41% Brent 74,79 +0,07% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Авиакомпании задолжали €10 млн российским пассажирам
Лента новостей
Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 15:31, РБК и Sony Bravia Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Марше Турецкого» актер Шеховцов 15:27, Общество Греция удовлетворила запрос Генпрокуратуры об экстрадиции Винника 15:20, Общество Бизнес попросил Медведева отказаться от уголовных дел за картели 15:12, Экономика Авиакомпании задолжали €10 млн российским пассажирам 15:10, Бизнес Сделать так же, но дешевле: как работает импортозамещение в Китае 15:08, РБК и Шелковый путь Главного фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука этапировали в Россию 15:06, Общество СМИ узнали об идее «Барселоны» продать права на название «Камп Ноу» 15:03, Общество Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет 15:00, Общество Суд арестовал активы 24 компаний по делу братьев Магомедовых 14:57, Бизнес Песков рассказал о проигранном футбольном споре с Кеосаяном 14:55, Общество Украина проиграла спор по первому иску против России в ВТО 14:52, Экономика Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 14:49, РБК и Ингосстрах Папа римский принял отставку скрывавшего педофилию архиепископа 14:41, Общество ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина 14:37, Политика Главный следователь по делу Улюкаева получил государственную награду 14:33, Общество Как русско-французская пара решила построить отель на острове Сумба 14:30, Стиль Создатель Ethereum: инвесторы переоценивают важность биткоин-ETF 14:26, Крипто Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 14:23, РБК и «Шелл» Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:23, РБК и Сбербанк Лавров назвал «аномалией» сложившиеся отношения между Россией и Украиной 14:16, Политика Лавров заявил об осведомленности России о военных планах США против нее 14:12, Политика В ОБСЕ опровергли сообщения о планах отправить делегацию в Крым 14:12, Общество Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «дела Гайзера» 14:03, Общество «Ростех» запустил в Крыму судно на подводных крыльях 14:00, Бизнес Как бы выглядели криптовалюты, будь они реальными банкнотами 13:56, Стиль Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 13:55, РБК и Volkswagen Teramont Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 13:54, Партнерский материал
Авиакомпании задолжали €10 млн российским пассажирам
Бизнес, 15:10
0
Авиакомпании задолжали €10 млн российским пассажирам
По итогам первого полугодия 2018 года авиакомпании задолжали российским путешественникам за сорванные рейсы более €10 млн, говорится в исследовании AirHelp. Это рекордная сумма, утверждают в компании
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В январе—июне 2018 года авиакомпании, выполняющие полеты из России в страны Европейского союза и в обратном направлении, задолжали пассажирам €10,2 млн из-за сорванных рейсов, говорится в сообщении интернет-сервиса AirHelp, который занимается претензиями к авиакомпаниям в интересах пассажиров.

Всего за полгода было отменено и задержано 336 рейсов, подпадающих под компенсации. Пострадали 27,7 тыс. пассажиров, говорится в сообщении. По словам представителя AirHelp, это рекордное количество задержек и компенсаций.

За аналогичный период прошлого года при полетах из России в ЕС и обратно из-за задержек рейсов пострадали втрое меньше человек — 9,65 тыс. пассажиров, задержан или отменен 121 рейс. Объем компенсаций составил €3,76 млн.

В числе лидеров-должников за первое полугодие 2018 года — авиакомпании Air France, Ellinair, S7 Airlines. В пресс-службе этих трех компаний не ответили на запросы РБК.

Согласно регламенту Европарламента и Совета ЕС № 261/2004, если перелет был отложен или отменен по вине авиакомпании, компенсация пассажиру со стороны перевозчика может составлять до €600 — в зависимости от расстояния. Это правило распространяется только на перелеты в Европу или обратно с 2004 года.

Во всем мире в первом полугодии 2018 года от задержки, отмены и овербукинга рейсов, по оценкам аналитиков AirHelp, пострадали 4,5 млн авиапассажиров. Общий размер компенсации, которую им должны выплатить авиакомпании, составляет €1,9 млрд. В первом полугодии 2017 года размер компенсации оценивался примерно в €1,4 млрд, от задержек и отмен пострадали 3,2 млн пассажиров.​

Такой существенный рост компенсаций, которая полагается авиапассажирам за сорванные рейсы, Airhelp объясняет несколькими причинами. Европейский суд (European Court of Justice) в апреле вынес постановление, согласно которому теперь авиакомпании должны нести ответственность за забастовки своих сотрудников. «То есть такие забастовки более не считаются исключительными обстоятельствами, освобождающими перевозчиков от ответственности выплачивать пассажирам компенсацию за сорванный рейс», — отмечают аналитики Airhelp.

Кроме того, добавляют они, были положительные судебные решения в пользу пассажиров, которые не успевали на стыковочные рейсы. Эти факторы укрепили права пассажиров, отмечается в сообщении.

Возможный размер выплат за задержки рейсов во время ЧМ-2018 достиг €5 млн
Бизнес

В России значительный рост штрафов объясняется прошедшим чемпионатом мира по футболу. Только с 14 июня по 15 июля, когда проходило первенство, пострадали около 14 тыс. человек, размер возможных выплат составил более €5 млн, уточнил представитель сервиса.

На авиакомпании влияют негативные факторы, которые приводили к росту задержек, добавляет он: индустрия авиаперевозок страдает из-за нехватки пилотов, которая приводит к тому, что многие самолеты простаивают, а профсоюзы привлекают внимание к проблеме чрезмерной нагрузки, ложащейся на плечи имеющихся сотрудников. Перенасыщение туристического рынка приводит к повышенной нагрузке на аэропорты, говорится в сообщении AirHelp.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair в последние годы столкнулся с проблемой дефицита пилотов. Пилоты авиакомпании устраивают регулярные забастовки, из-за которых перевозчик вынужден отменять рейсы. Только по итогам июня Ryanair была вынуждена отменить 1,1 тыс. рейсов из-за забастовок работников наземных служб, а также нехватки персонала в отделениях в Великобритании, Германии и Франции.

Автор: Василий Маринин.
Теги: авиапассажиры , Штрафы , задержки рейсов
Главное
Главного фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука этапировали в Россию Общество
Материалы по теме
Авиакомпании предупредили вице-премьера о возможном росте цен на билеты Бизнес
Росавиация назвала самые непунктуальные чартерные авиакомпании Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter