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Возможный размер выплат за задержки рейсов во время ЧМ-2018 достиг €5 млн
Бизнес, 19:11
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Возможный размер выплат за задержки рейсов во время ЧМ-2018 достиг €5 млн
Число сорванных авиарейсов из Европы в города, принимавшие ЧМ-2018, и обратно достигло почти 13 тыс., но только в 99 случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсации. Общая возможная сумма — более €5 млн

Интернет-сервис AirHelp подсчитал количество сорванных авиакомпаниями рейсов из стран Евросюза в одиннадцать российских городов, принимавших чемпионат мира по футболу. С 12 июня по 15 июля число регулярных рейсов, которые в соответствии с регламентом ЕС № 261/2004 от 11 февраля 2004 года можно считать отмененными или выполненными с длительной задержкой, превысило 12,8 тыс., или 13% от всех выполненных на этих маршрутах.

Регламент 2004 года распространяется на все вылеты европейских авиакомпаний из аэропортов стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии, а также перелеты в обратном направлении, напомнил представитель AirHelp. Под действия норматива попадают и все остальные перевозчики, когда они выполняют обратные рейсы из Европы.

Статья 7 регламента № 261/2004 оговаривает случаи, когда пассажир может получить от перевозчика компенсацию. Ее максимальный размер определен в €600. Таких сорванных рейсов в дни ЧМ-2018 было всего 99, констатирует AirHelp. Исходя из данных о загрузке рейсов, сервис полагает, что число пострадавших пассажиров превысило 13,5 тыс. человек (в среднем 137 человек на рейс). Средний размер компенсации составляет, по информации AirHelp, €370 на пассажира. Таким образом, резюмируют в интернет-компании, общий размер выплат может превысить €5 млн.

В AirHelp признают, что располагают информацией только о регулярных рейсах. Между тем, как следует из данных, предоставленных аэропортами городов, где проходили матчи ЧМ-2018, иностранные болельщики прилетели в Россию на чартерах. Как сообщил РБК представитель Пулково, чартерами в Петербург прилетали болельщики из Марокко, Египта, Ирана, были также чартерные рейсы из Швеции, Швейцарии и Чехии. В Калининград с 14 по 30 июня на чартерах прилетело 6,1 тыс. организованных болельщиков, больше всего — из Бельгии и Хорватии, рассказывал представитель аэропорта Храброво. Почти каждый десятый рейс в аэропорт Екатеринбурга в дни проведения матчей был чартерным или дополнительным к сезонному, уточняли в пресс-службе группы «Аэропорты регионов», управляющей, в частности, аэропортом Кольцово.

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев.
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