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FT рассказала о риске для устройств Apple из-за торговой войны Трампа
Бизнес, 01:50
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FT рассказала о риске для устройств Apple из-за торговой войны Трампа
От дальнейшего развития торговой войны — введения Вашингтоном новых пошлин на китайские товары — может пострадать Apple, которой придется повышать цены на свои наушники и умные колонки
Фото: Mike Segar / Reuters

Самый быстрорастущий сектор продукции Apple, который включает в себя умные часы и колонки Apple Watch и HomePod и наушники AirPods, рискует пострадать от последнего предложения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. Об этом пишет Financial Times.

Основная продукция компании, iPhone и компьютеры Mac, пока что выведены из-под действия предложенных тарифов. «Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности», — отмечает газета. Под новые пошлины могут попасть и умные колонки конкурентов Apple, это устройства компаний Amazon, Google и Sonos.

«Повышение градуса риторики между США и Китаем» это один их «крупнейших рисков» для стоимости акций Apple в течение всего времени до презентации нового iPhone, ссылается FT на записку аналитиков Morgan Stanley.

Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд в июне. До этого США ввели 25-процентные тарифы на китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил на это зеркальными мерами. Трамп объяснял, что введет новые пошлины, «если Китай откажется изменить свои действия, а также если продолжит настаивать на продвижении новых пошлин, о которых недавно объявил».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Apple , iPhone , торговая война
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