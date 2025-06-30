У «Мечела» сменился гендиректор

Новым гендиректором «Мечела» стал Игорь Хафизов. Возглавлявший компанию с 2014 года Олег Коржов покинул пост

Игорь Хафизов (Фото: Законодательное собрание Иркутской области)

Новым генеральным директором российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» назначен первый заместитель гендиректора Игорь Хафизов, сообщила пресс-служба компании.

«Данное решение было утверждено Советом директоров компании и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший ПАО «Мечел» с 2014 года, покинул компанию», — говорится в сообщении.

Коржов родился в 1970 году. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Экономика и управление в металлургии». Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В структурах «Мечела» работал с середины 2000-х годов, в том числе заместителем генерального директора по экономике и финансам, вице-президентом по бизнес-планированию и анализу.

Хафизов окончил Уральский горный институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых». Он работает в структурах Группы «Мечел» более 30 лет, занимал, в частности, должности генерального директора «УК Мечел-Майнинг», управляющего директора «Якутуголя». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Компания «Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий в разных регионах России, включая крупные металлургические и угольные активы.

В 2024 году «Мечел» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Долг компании на 2024 год составил более 200 млрд руб. В начале 2025 года «Мечел» договорился с основными кредиторами — Газпромбанком и ВТБ — о переносе выплат по части основного долга с 2025–2026 годов на 2027–2030 годы.