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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Владелец Sminex описал стратегию в «тощие» годы цитатой из Ветхого Завета

Владелец Sminex Тулупов описал стратегию в «тощие» годы фразой из Ветхого Завета
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Для сохранения объемов в «тощие» годы бизнесу нужно скорректировать собственные ожидания по прибыли, считает Алексей Тулупов. При этом прибыль в сложный год, по его словам, приносит гораздо больше удовлетворения
Алексей Тулупов
Алексей Тулупов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Для сохранения объемов бизнеса в кризисные годы необходимо умерить свои прогнозы по прибыли. Об этом в интервью РБК заявил основатель и президент девелопера Sminex Алексей Тулупов.

«Я коллегам обычно рассказываю историю о том, как Иосиф толковал сон фараона про коров, — сказал он. — Сначала были семь тучных коров, то есть семь тучных лет. Сейчас, может быть, подошли семь тощих лет. Соответственно, в это время нужно умерить свои прогнозы по прибыли, если хочешь сохранить объемы компании».

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Бизнес
Алексей Тулупов

Прибыль в сложный год приносит гораздо больше удовлетворения, чем в обычный, считает бизнесмен. «Приятно думать, что мы такие умные и прекрасные, когда цены на недвижимость растут — но это просто стоимость увеличилась, поэтому все смогли получить прибыль», — объясняет Тулупов. Опыт показывает, что обычно после «тощих лет» приходят «тучные года», добавляет бизнесмен.

Свои финансовые показатели Sminex не раскрывает. Сейчас в стадии проектирования у нее находится 4 млн кв. м, а 1,2 млн кв. м — в стадии строительства. Кроме того, в ближайшие два года Sminex планирует вложить в покупку новых проектов 150 млрд руб., говорит Тулупов. «Для нас площадки — это сырье, поэтому мы используем все возможности», — подчеркивает он.

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Бизнес
Алексей Тулупов

Покупка девелоперских компаний целиком дает возможность сразу существенно вырасти, указывает Тулупов. За последние несколько лет Sminex закрыла две подобные сделки — в конце 2022 года она приобрела застройщика «Интеко» у банка «Траст», а осенью 2024 года — Ingrad у концерна «Россиум». При этом подобные сделки вряд ли можно назвать стратегией компании по расширению портфеля, добавляет бизнесмен. «Купили бы мы из всего набора площадок только те, которые нам нужны? Наверное, да», — отвечает он на вопрос РБК. По его словам, это связано с тем, что при портфельной сделке Sminex получает не только участки, но и обязательства по проектам.

Амбиций быть представленными во всех сегментах у девелопера нет, рассказывает Тулупов. Если компания понимает, что для другого игрока площадка более профильная, чем для нее, то продает ее, подчеркивает бизнесмен. Есть игроки, которые работают в комфорт-классе гораздо лучше, указывает он. «Для них инвестиционная стоимость определенного участка будет выше, соответственно, почему бы нам не дать другим людям заработать?» — говорит собеседник РБК. Sminex же исторически занимается проектами в классах «бизнес плюс», «премиум» и «элит» — здесь у компании за долгие годы сформировался определенный опыт, резюмирует он.

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Теги
Дарья Молоткова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Sminex Алексей Тулупов жилищное строительство
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