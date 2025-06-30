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Эксклюзив

Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

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Эксклюзивы РБК
Производство хлеба — бизнес с невысокой маржинальностью, и прямое регулирование цен разорит отрасль, считает владелец «Коломенского». В стране, по его словам, еще не было кризисов, «чтобы люди на кефир с батоном переходили»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Введение прямого регулирования цен может привести к снижению маржинальности производителей хлебобулочных изделий и их банкротствам, а также исчезновению из продажи отдельных товарных позиций. Об этом заявил в интервью РБК владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.

В апреле этого года объединения производителей, поставщиков и продавцов продуктов питания выступили с обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором выразили обеспокоенность возможным введением госрегулирования цен. Коллективное письмо подписали ключевые объединения участников рынка: Национальный союз производителей молока, Ассоциация компаний розничной торговли, Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, Руспродсоюз, Рыбный союз и другие. Введение прямого контроля за ценами может нанести ущерб как бизнесу, так и потребителям, предупреждали они. По их мнению, инициативы государства, направленные на ограничение цен и торговых наценок, игнорируют реальные причины роста стоимости продовольствия — в частности, увеличение производственных и логистических издержек.

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Алексей Тулупов

Маржинальность у производителей хлеба невысокая, даже если это производства с хорошей эффективностью, к которым относится «Коломенский». «Наценка на хлеб в сетях больше, чем наша маржинальноcть. Но я не жалуюсь — это хорошо, что сети зарабатывают на нас, они наши клиенты», — говорит Тулупов.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Введение прямого регулирования цен предприниматель считает маловероятным. Но если это произойдет и маржа снизится даже на какие-то единицы процентов, «мы что-то зарабатывать, совсем мало, но будем, а другие просто разорятся», указывает Тулупов. «Кому нужно, чтобы разорились производители? Будет ли это лучше с точки зрения снабжения населения хлебом? Наверное, нет», — рассуждает он.

Среднемесячное потребление хлеба в России составляет 5–7 кг на одного человека, приводит данные владелец «Коломенского». Отдельные виды — батон «Нарезной» и «Дарницкий» — входят в перечень социально значимых товаров первой необходимости, за ценами и доступностью которых внимательно следит государство. «Нарезной» — самая востребованная у потребителей хлеба позиция, говорит Тулупов.

Излишнее регулирование несет риски и для ассортимента, но в таких ситуациях предприниматели ищут выход, чтобы потребители не остались без продукта: «Начали регулировать цены на яйца — появился меланж (яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков. — РБК). Если дойдет до чего-то такого, то нарезной очень быстро пропадет из продажи, но появится как-то другой хлеб не из этого перечня», — говорит Тулупов. В целом состояние потребителей он оценивает позитивно: «Не было у нас таких кризисов, чтобы люди на кефир с батоном переходили. Я такого не припомню. И это хорошо. Чтобы люди, условно, вместо стейка стали есть сосиски — такое может быть. Но чтобы отказались от цельнозернового хлеба... Хотя «Нарезной» — не самый дешевый батон».

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Основные затраты у производителей хлебобулочных изделий сейчас — сырье, зарплаты и логистика. «На нее [логистику] мы тратим столько же, сколько на муку, если не больше. Это сопоставимые расходы», — говорит Тулупов. Это связано с тем, что хлеб — продукт категории ультрафреш, то есть товар с коротким сроком хранения, который как можно скорее должен быть доставлен в магазины. «Коломенский» производит 3,5 млн изделий в день — из них, по словам Тулупова, больше половины нужно переложить поштучно, а потом развезти по десяткам тысяч торговых точек.

«Люди могут в выходной день прийти в ресторан и спросить: «Свежие ли у вас устрицы?» И им скажут: «Да, только в четверг привезли», — а этих устриц еще долго доставляли в самолете. Хлеб — более свежий товар, чем пресловутые устрицы. Устриц недельной давности едят. А вчерашний хлеб есть не будут. Поэтому логистика для нас — серьезные расходы», — резюмирует владелец «Коломенского».

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» — крупнейший по выручке производитель хлеба в России. На его долю, как уточнили в компании, приходится около 15% российского рынка хлебобулочных изделий в денежном выражении. В состав холдинга входит 15 производственных площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тверской области, которые выпускают более 1500 т продукции в сутки: свежей хлебобулочной, кондитерской и быстрозамороженной. По итогам 2024 года «Коломенский» произвел 480 тыс. т продукции, выручка составила 60 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млрд руб.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Дарья Молоткова
хлеб госрегулирование цен Коломенский цены на продукты
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