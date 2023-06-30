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Evraz plc заявил о невозможности операционной деятельности из-за санкций

Холдинг Evraz plc сообщил о невозможности вести операционную деятельность из-за санкций
Для холдинга Evraz plc стало невозможным осуществлять функции корпоративного центра и управлять глобальным бизнесом, что затруднило работу CEO Иванова, который объявил, что покидает пост. Холдингом будет управлять совет директоров
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Холдинг Evraz plc столкнулся с невозможностью вести операционную деятельность из-за наложенных Великобританией санкций и «других технических ограничений», заявил РБК представитель компании. Об этом он рассказал, комментируя уход с поста CEO Алексея Иванова.

«Исполнение обязанностей CEO в такой ситуации крайне затруднительно. Управление Evraz plc будет осуществляться советом директоров компании. Иванов остается на руководящей роли в российском периметре «Евраза» и на посту председателя совета директоров Evraz North America plc»- сообщил представитель компании.

Промышленный эксперт Максим Шапошников прокомментировал РБК уход CEO Evraz plc и возможные последствия для российских активов: «Речь идет о холдинговой структуре, которой — в связи с санкционными ограничениями — действительно непросто осуществлять функции корпоративного центра и управлять глобальным бизнесом. Для российских активов, которые в основном ориентированы на внутренний рынок и экспорт продукции в Азию, санкции гораздо менее болезненны».

Североамериканский дивизион Evraz plc, где Иванов остается главой совета директоров, работает без ограничений по лицензии, выданной управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Она действует до 31 марта следующего года.

Еvraz Group — одна из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира. 

В марте прошлого года Великобритания ввела санкции против крупнейшего акционера группы Романа Абрамовича. В мае компания сама попала в британский санкционный список.

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В совете директоров Evraz plc на данный момент осталось два директора — Руслан Ибрагимов и Андрей Лобода, следует из обращения к инвесторам группы от имени совета директоров о проведении встречи 30 июня.

Ибрагимов в октябре прошлого года стал независимым неисполнительным директором Evraz, сменив на посту Иванова, который в свою очередь занял должность CEO. Лобода вошел в совет директоров Evraz в сентябре 2022-го.

Первый ранее был вице-президентом по корпоративным и правовым вопросам и взаимодействию с органами власти ПАО «МТС», а второй — практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Лобода, Филимонов и партнеры». До октября прошлого года в совет входили Алексей Иванов и экс-директор компании по финансам Николай Иванов.

Алексей Иванов работал в Evraz с 2002 г. Он занимал должности старшего вице-президента ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса, вице-президента, руководителя дивизиона «Сталь» (2011–2015), руководителя дивизиона «Сибирь» (2009–2011) и др. CEO холдинга Evraz plc он стал в 2021 году, сменив Александра Фролова.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Любовь Мартынова
Evraz Алексей Иванов санкции Великобритания
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