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Глава «Натали Турс» связал с Рамаданом проблемы с заселением в отели
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Глава «Натали Турс» связал с Рамаданом проблемы с заселением в отели
Общество, 13:02
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Глава «Натали Турс» связал с Рамаданом проблемы с заселением в отели
Путешественники, купившие туры у «Натали Турс», столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и Китая. Президент компании объясняет их тем, что отели в Турции не получили предоплату из-за «накладок, связанных с Рамаданом»
Фото: Сергей Савостьяно / ТАСС

У клиентов туроператора «Натали Турс» возникли проблемы при заселении в отели Турции и Китая, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Всего, по данным АТОР, пока было зафиксировано три подобных случая — один из них в Китае, на острове Хайнань, и два в Турции.

Несмотря на предоплату поездки, организованной «Натали Турс», туристам, которые прибыли на Хайнань 21 июня, в отеле заявили, что оператор их проживание не оплатил. После этого отель выставил им счет, который превышал изначальную стоимость услуги в рамках пакетного тура, рассказали путешественники АТОР.

С проблемой неоплаченных оператором отелей столкнулись туристы, приехавшие 16 июня на отдых в Турцию — в отели в Сиде и Анталье. В одном случае им было предложено внести доплату за номер в соседнем отеле, в другом — оставить депозит в размере $1200. Средства туристов были компенсированы туроператором спустя два дня.

Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил АТОР, что причиной проблем с заселением туристов в отели Турции стал Рамадан. «Банки были закрыты накануне — четверг, пятница (14 и 15 июня). Платежи поступали с задержкой», — рассказал Воробьев.

В разговоре с РБК Воробьев подтвердил, что проблемы с заселением туристов в отели Турции действительно были, хотя и носили «единичный характер», а также подчеркнул, что «фактов незаселения нет». «Все туристы были заселены, но при заселении возникли определенные накладки, связанные с Рамаданом. В четверг и пятницу были праздники, не работали банки, деньги, которые были отправлены за туристов, вовремя не были зачислены, и отель начал брать с туристов депозиты. Когда в понедельник банки отрылись, проблемы были решены», — сказал Воробьев РБК.

По его словам, этим вопросом занялась принимающая турецкая сторона. «В понедельник деньги дошли», — отметил он, добавив, что всего с проблемами при заселении в отели Турции столкнулись порядка десяти туристов.

На острове Хайнань, по его словам, отель «по какой-то причине» не увидел деньги, с проблемой столкнулась одна семья. Президент «Натали Турс» подчеркнул, что в ситуации, когда на курорты летают по 2–3 тыс. человек в день, такие ситуации «регулярно возникают, главное — оперативно их решать».

В разговоре с РБК он также добавил, что проблема могла появиться из-за того, что туристы при появлении проблем позвонили в АТОР, «вместо того​ чтобы обратиться к туроператору». «По моей информации, как только мы получили сигнал о том, что у них проблемы на курорте, мы сразу оперативно эти вопросы решили», — отметил Воробьев.

Священный месяц Рамадан, во время которого мусульмане отказываются от еды и питья в дневное время, длился с 15 мая по 14 июня. Праздник разговения Ураза-байрам, знаменующий окончание поста, прошел в пятницу, 15 июня.

Авторы: Наталья Демченко, Илья Немченко, Елена Сухорукова.
Теги: Турция , «Натали Турс» , туристы , Рамадан
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