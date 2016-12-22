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H&M рассказал о не распроданной одежде на $4 млрд
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H&M рассказал о не распроданной одежде на $4 млрд
Бизнес, 01:26
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H&M рассказал о не распроданной одежде на $4 млрд
В последнем квартале в H&M увеличилось количество нераспроданной одежды, заявили в компании. Стоимость этих запасов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13% и составила $4 млрд, указали в пресс-службе
Фото: Udit Kulshrestha / Bloomberg

Шведская корпорация Hennes & Mauritz AB (H&M) подсчитала стоимость не распроданной в последнем квартале одежды. Эта сумма, по данным представителей компании, составила ​36 млрд шведских крон ($4 млрд), передает телеканал CNN, отмечая, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 13%.

Количество нераспроданной одежды, которое росло в течение нескольких лет из-за более низкого, чем ожидалось в H&M, роста продаж, способствовало снижению прибыли компании на 28% в первой половине 2018 года, указали также в пресс-службе.

Теперь для того, чтобы постепенно снизить запасы нераспроданной одежды, H&M, согласно сообщению компании, ​ планирует внедрять в свою работу различные новые стратегии, в том числе обновленные стратегии продаж. Подробностей об этих намерениях в компании не рассказали.

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«Вопрос инвентаризации теперь превратился в серьезную проблему для компании», — прокомментировал ситуацию в беседе с CNN аналитик Citi Адам Кочрейн. H&M, как допустил собеседник телеканала, теперь может предложить покупателям большие скидки, которыми можно будет воспользоваться при покупке одежды онлайн или в магазине. Также, по мнению Кочрейна, компания может начать продавать свои запасы одежды ритейлерам, которые работают в странах, где нет магазинов H&M.

В случае, если все эти вещи не будут распроданы, в компании, как уточняет CNN, уже заявили, что они будут пожертвованы на благотворительность или переработаны.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: H&M , одежда
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