Совфед рекомендовал изменить расчет платежа за алкогольную лицензию

Совет Федерации рекомендовал правительству вернуться к инициативе варьировать размер платы за алкогольную лицензию в зависимости от числа торговых точек. Это идею уже второй год прорабатывает Минпромторг

Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность изменить расчет платежа, который ретейлеры выплачивают за алкогольную лицензию, дифференцировав выплаты в зависимости от числа торговых объектов. Об этом говорится в постановлении Совета Федерации «О мерах правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года», копия которого есть в распоряжении РБК.

Сейчас лицензионный платеж вне зависимости от числа точек и их расположения составляет 65 тыс. руб. на юрлицо. Лицензия выдается на год региональными властями. Если сеть открывает новый магазин, который не был указан при получении лицензии, ретейлер доплачивает 3,5 тыс. руб.

Установить разные размеры платежа за лицензию предлагал ​Минпромторг в 2016 году. Сейчас, по словам представителя Минпромторга, на проект поправок уже дали свои позиции Минэкономразвития, Минфин и Минздрав. «Положения законопроекта прорабатываются с учетом представленных позиций», добавил он.

В 2016 году Минпромторг предлагал оплачивать госпошлину для каждого отдельного магазина. При этом размер пошлины должны были снизить и дифференцировать ее еще и в зависимости от расположения торговой точки. Для сельских поселений пошлину предлагали установить на уровне 20 тыс. руб. за каждую точку продажи спиртного, для городов с населением до 200 тыс. человек — 30 тыс. руб., для остальных — 50 тыс. руб.

Для малого бизнеса важно, чтобы стоимость лицензии учитывала размер бизнеса: не только количество магазинов в сети, но и оборот торговой точки, говорит заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. Кроме того, необходимо брать в расчет географическое положение, считает он. «Сейчас многие ретейлеры оплачивают пошлину отдельно за каждый магазин, чтобы избежать риска отзыва лицензии у всей сети одновременно», — рассказал Ефременков. Но даже в этом случае крупные ретейлеры находятся в преимущественном положении: для столичного гипермаркета и сельского магазина плата не должна быть одинаковой, замечает он.

Выдавать лицензии целесообразнее на каждую торговую точку, считает представитель «Магнита». Тогда государство не потеряет доход в бюджет, а крупные сети не будут дискриминированы по отношению к другим участникам рынка, поясняет он. Для малого бизнеса со стороны государства могут быть предусмотрены дополнительные преференции, добавил представитель сети.