Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,47 0 EUR Бирж. 72,18 -0,08 Brent 69,19 +1,72% USD Нал. 64,91 64,11 EUR Нал. 72,70 71,87 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1194 -0,0010 BTC/USD Бирж. 8 831,40 +98,70 IMOEX 2 628,67 +0,36% RTSI 1 284,48 +0,42% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 14:01
Чехия вновь начала получать чистую российскую нефть по «Дружбе» Экономика, 15:16 Мужчина ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты КПРФ Общество, 15:12 Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян Общество, 15:12 Рогозин показал попадание молнии в ракету «Союз» после запуска Технологии и медиа, 15:04 Business talk: как правильно выбрать преемника и выйти из бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 15:01 Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро» Бизнес, 14:55 Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии Бизнес, 14:54 СМИ узнали требования Неймара по зарплате в «Реале» Спорт, 14:47 Союз журналистов назвал подрывом доверия к властям нападение на репортера Общество, 14:46 Путин заявил о необходимости бороться с «несуразными» проверками бизнеса Политика, 14:44 Рейтинг Bitcoin вырос: Китай опубликовал новый список лучших криптовалют Крипто, 14:43 Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной» нефти Бизнес, 14:39 Революция, чудовища и похороны: какие сериалы смотреть этим летом Стиль, 14:34 Наварили бабла: как два друга привлекли 40 млн руб. на «умные» кухни Pro, 14:32
Бизнес ,  
0 
Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии
Бывший куратор стройки в «Газпроме» Сергей Прозоров переходит в «Газстройпром». Эта «дочка» монополии создана на базе «Стройгазконсалтинга», к ней планируется присоединить еще двух подрядчиков, выкупив их у Ротенберга и Тимченко
Сергей Прозоров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший куратор строительства и член правления «Газпрома» Сергей Прозоров станет заместителем гендиректора «Газстройпрома» — нового единого подрядчика монополии. Об этом РБК рассказали источник, знакомый с топ-менеджерами «Газпрома», и источник, близкий к акционерам подрядчика.

Прозоров будет курировать капитальное строительство. Вопрос решен, говорят оба собеседника РБК.

Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК, представитель «Газстройпрома» отказался от комментариев. Связаться с Прозоровым РБК не удалось.

Прозоров проработал в структурах монополии 35 лет. В 2014 году он возглавил департамент строительства «Газпрома» и вошел в правление газового концерна. Инвестпрограмма «Газпрома» в эти годы превышала 1 трлн руб. ежегодно. В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб.

Весной 2019 года «Газпром» начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов. Департамент строительства был расформирован, а Прозоров покинул компанию в связи с выходом на пенсию, сообщал «Газпром» 1 апреля. Топ-менеджеру было 60 лет. Функции по управлению инвестициями получил единый заказчик «Газпром инвест», а куратором инвестпрограммы стал новый заместитель предправления «Газпрома» Олег Аксютин.

Переход Прозорова в «Газстройпром» логичен: на новом месте топ-менеджер будет заниматься тем же самым, что и в монополии, говорит один из собеседников РБК.

«Газстройпром» — новый единый подрядчик «Газпрома», он зарегистрирован 21 июня 2018 года в Санкт-Петербурге и аффилирован с самой монополией (у «Газпрома» 49%) и Газпромбанком. Единый подрядчик создается на активах большой тройки крупнейших подрядчиков монополии — «Стройгазконсалтинга» Зияда Манасира, «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаза», долей в котором владеет «Волга групп» Геннадия Тимченко. Активы и контракты «Стройгазконсалтинга» уже вошли в «Газстройпром». Теперь новая компания планирует выкупить «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазмонтаж», рассказывали источники РБК. Сделки, по их словам, планируется закрыть до конца года. «Газстройпром» станет EPC-подрядчиком, то есть будет выполнять контракты под ключ, заниматься и строительством, и поставкой оборудования. Сейчас в портфеле «Газстройпрома» контракты на 28 млрд руб.: это новые договоры и подряды, переданные «Стройгазконсалтингом», сообщил «Интерфакс» 27 мая.

Автор: Алина Фадеева
Теги: ОАО "Газпром", Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, подрядчики
Материалы по теме
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Бизнес
«Газпром» подтвердил расформирование департамента с бюджетом в ₽1 трлн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter