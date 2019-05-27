Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии

Бывший куратор стройки в «Газпроме» Сергей Прозоров переходит в «Газстройпром». Эта «дочка» монополии создана на базе «Стройгазконсалтинга», к ней планируется присоединить еще двух подрядчиков, выкупив их у Ротенберга и Тимченко

Сергей Прозоров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший куратор строительства и член правления «Газпрома» Сергей Прозоров станет заместителем гендиректора «Газстройпрома» — нового единого подрядчика монополии. Об этом РБК рассказали источник, знакомый с топ-менеджерами «Газпрома», и источник, близкий к акционерам подрядчика.

Прозоров будет курировать капитальное строительство. Вопрос решен, говорят оба собеседника РБК.

Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК, представитель «Газстройпрома» отказался от комментариев. Связаться с Прозоровым РБК не удалось.

Прозоров проработал в структурах монополии 35 лет. В 2014 году он возглавил департамент строительства «Газпрома» и вошел в правление газового концерна. Инвестпрограмма «Газпрома» в эти годы превышала 1 трлн руб. ежегодно. В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб.

Весной 2019 года «Газпром» начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов. Департамент строительства был расформирован, а Прозоров покинул компанию в связи с выходом на пенсию, сообщал «Газпром» 1 апреля. Топ-менеджеру было 60 лет. Функции по управлению инвестициями получил единый заказчик «Газпром инвест», а куратором инвестпрограммы стал новый заместитель предправления «Газпрома» Олег Аксютин.