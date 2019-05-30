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Бизнес ,  
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«Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией
«Газпром» стал самой дорогой компанией России. Ранее энергетическая компания представила отчетность за второй квартал 2019 года и объявила о разработке новой дивидендной политики
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром» превзошел по капитализации Сбербанк, следует из данных Московской биржи. Согласно информации биржи, капитализация акционерного общества «Газпром», по данным на 17:12 мск, составила 5,074 трлн руб., а капитализация Сбербанка — 5,024 трлн руб.

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение цены последней сделки на общее количество выпущенных акций (включая казначейские и квазиказначейские бумаги при их наличии).

Обыкновенные акции «Газпрома» 30 мая стоили на максимуме 214,84 руб., Сбербанка — 235,21 руб. за штуку.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что акции «Газпрома» продолжат дорожать. «Наша оценка — 255 руб. за акцию. Связано это с тем, что компания резко меняет свою дивидендную политику и в целом подход к позиционированию для миноритарных акционеров. «Газпром» не раз говорил, что нацелен на увеличение своей рентабельности, думаю, сейчас это будет выражаться более явно. Скорее всего, это будет увеличивать прибыль и дивиденды, а это, в свою очередь, опять же отразится на капитализации в целом», — отметил Полищук в разговоре с РБК.

Сегодня энергетическая компания опубликовала финансовый отчет о своей работе за второй квартал 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности, после чего ее акции стали расти.

Согласно отчету, «Газпром» увеличил чистую прибыль за первый квартал на 44,2%, до 535,91 млрд руб., выручка также выросла — до 2,29 трлн руб. (на 7,2%). Компания сообщила о сокращении общего объема инвестиций в 2019 году: с 2,094 трлн до 2,078 трлн руб. (на 0,76%). С помощью инвестпрограммы «Газпром» финансирует развитие добычи на полуострове Ямал и востоке России, строительство газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и другие проекты.

В презентации (.pdf) компании к опубликованному отчету говорится, что «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику.

Финансы
Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после отчета за второй квартал

В середине мая «Газпром» обогнал по капитализации «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, достигнув показателя 4,58 трлн руб. Тогда компания вышла на второе место по капитализации, уступив только крупнейшему российскому банку.

Аналитики отмечали, что причиной роста цен на акции стало решение совета директоров «Газпрома» выплатить акционерам рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплачивавшихся прежде 8 руб. В этот же день бумаги компании подросли более чем на 16%

Бизнес
Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет

Согласно предписанию Росимущества компания «Газпром», более 50% которой принадлежит государству, обязана тратить на выплату дивидендов 50% прибыли. Эта норма должна действовать для всех российских госкомпаний, однако «Газпром» указанию Росимущества не следует. Например, по итогам 2017 года он направил на дивиденды почти в два раза меньше требуемого Минфином — 27% чистой прибыли.

Авторы: Наталья Демченко, Любовь Порываева
Теги: Сбербанк, Московская биржа, капитализация, цена акций
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