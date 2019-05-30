«Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией

«Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией

«Газпром» стал самой дорогой компанией России. Ранее энергетическая компания представила отчетность за второй квартал 2019 года и объявила о разработке новой дивидендной политики

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром» превзошел по капитализации Сбербанк, следует из данных Московской биржи. Согласно информации биржи, капитализация акционерного общества «Газпром», по данным на 17:12 мск, составила 5,074 трлн руб., а капитализация Сбербанка — 5,024 трлн руб.

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение цены последней сделки на общее количество выпущенных акций (включая казначейские и квазиказначейские бумаги при их наличии).

Обыкновенные акции «Газпрома» 30 мая стоили на максимуме 214,84 руб., Сбербанка — 235,21 руб. за штуку.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что акции «Газпрома» продолжат дорожать. «Наша оценка — 255 руб. за акцию. Связано это с тем, что компания резко меняет свою дивидендную политику и в целом подход к позиционированию для миноритарных акционеров. «Газпром» не раз говорил, что нацелен на увеличение своей рентабельности, думаю, сейчас это будет выражаться более явно. Скорее всего, это будет увеличивать прибыль и дивиденды, а это, в свою очередь, опять же отразится на капитализации в целом», — отметил Полищук в разговоре с РБК.

Сегодня энергетическая компания опубликовала финансовый отчет о своей работе за второй квартал 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности, после чего ее акции стали расти.