Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после отчета за II квартал

Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после отчета за II квартал

Акции компании «Газпром» подорожали на Московской бирже 30 мая более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:24 мск, стоимость одной бумаги составляла 211,67 руб., а на пике достигала 211,90 руб. Открывались торги утром в этот день с цены 207,9 руб. за одну обыкновенную акцию.

Ранее сегодня был опубликован финансовый отчет компании за январь—март 2019 года. «Газпром» увеличил чистую прибыль за первый квартал на 44,2%, до 535,91 млрд руб., выручка компании также выросла — до 2,29 трлн руб. (на 7,2%).

Одновременно компания сообщила о сокращении общего объема инвестиций в 2019 году. Если ранее на эти цели компания планировала потратить 2,094 трлн руб., то, согласно новому прогнозу, этот показатель составит 2,078 трлн руб. (сокращение на 0,76%).

Из инвестпрограммы «Газпрома» финансируются развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке России, строительство газопровода «Сила Сибири», а также газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, из этих средств финансируются строительство второго пускового комплекса газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток и другие проекты компании.