Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Глава «Соллерса» Вадим Швецов попросил у Дмитрия Медведева выделить из бюджета 42 млрд руб. на обновление парка коммерческих автомобилей, которые наносят вред экологии. Правительство проработает запуск такой программы

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как новые автомобили помогут снизить выбросы

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей. У РБК есть копия письма Швецова от 16 мая, его подлинность подтвердил чиновник Минприроды.

По словам Швецова, в России сейчас около 2,6 млн коммерческих автомобилей экологических классов «Евро-0» и «Евро-1» в возрасте от десяти до 20 лет, которые «продолжают активно эксплуатироваться и тем наносят значительный вред окружающей среде» из-за загрязняющих выбросов. При этом доля транспортных средств в возрасте старше десяти лет превышает 70% от общего парка коммерческих автомобилей. «Принимая во внимание начало реализации с 2019 года нацпроекта «Экология», предусматривающего в том числе снижение объема вредных выбросов в атмосферу, прошу вас рассмотреть возможность включения в периметр данного нацпроекта программы обновления парка коммерческих автомобилей с целью вывода из эксплуатации транспортных средств с наибольшим объемом выхлопов и замены их на новые автомобили экологических классов «Евро-5»/«Евро-6», — пишет глава «Соллерса».

Он предлагает в течение шести лет — с 2019 по 2024 год — заменить не менее 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте от десяти до 20 лет на новые машины класса «Евро-5» и «Евро-6», что позволит снизить на 3% общий объем выбросов и сократить на 80% выбросы угарного газа — с 187 тыс. до 32 тыс. т в год. Выделенные средства — по 7 млрд руб. ежегодно (из них 5 млрд руб. из федерального бюджета и 2 млрд руб. из региональных бюджетов) — должны пойти на субсидии по льготному лизингу и прямые скидки физическим лицам на покупку нового автомобиля взамен сдаваемого на утилизацию. В случае принятия программы физические лица смогут сдавать на утилизацию старые автомобили в обмен на 10-процентную скидку на покупку новых, а юрлица получат аналогичную скидку для бензиновых или дизельных автомобилей и 30-процентную скидку при покупке авто на газомоторном топливе или электротяге, говорится в письме.