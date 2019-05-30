«Газпром» оспорил решение об аресте его активов в Люксембурге

«Нафтогаз Украины» пытается добиться ареста активов «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить $2,56 млрд

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Газпром» обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга арест его активов в этой стране. Ранее люксембургский суд признал вынесенное Стокгольмским арбитражем решение в рамках спора с «Нафтогазом Украины» по транзиту газа. Это следует из квартального отчета (.pdf) российского холдинга по МСФО.

В феврале «Нафтогаз Украины» разослал люксембургским банкам уведомления об аресте активов «Газпрома». 15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.

«24 мая 2019 года ПАО «Газпром» в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов обжаловало в Апелляционном суде Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение <...> решения по транзиту».

Дата слушаний по делу еще не назначена.