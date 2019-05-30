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«Газпром» оспорил решение об аресте его активов в Люксембурге
«Нафтогаз Украины» пытается добиться ареста активов «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить $2,56 млрд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Газпром» обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга арест его активов в этой стране. Ранее люксембургский суд признал вынесенное Стокгольмским арбитражем решение в рамках спора с «Нафтогазом Украины» по транзиту газа. Это следует из квартального отчета (.pdf) российского холдинга по МСФО.

В феврале «Нафтогаз Украины» разослал люксембургским банкам уведомления об аресте активов «Газпрома». 15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.

«24 мая 2019 года ПАО «Газпром» в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов обжаловало в Апелляционном суде Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение <...> решения по транзиту».

Дата слушаний по делу еще не назначена.

С 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют два газовых контракта — о поставках газа на Украину и о транзите через территорию страны в Европу. Оба договора истекают в конце 2019 года. С 2012 года Киев перестал полностью выбирать обозначенный в контракте объем газа, а с 2015 года и вовсе отказался от закупок российского газа, заменив его на реверсный газ из Европы. В свою очередь «Газпром» не прокачивал через Украину законтрактованный объем. С 2014 года обе компании начали судиться.

В феврале «Нафтогаз» направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и «Газ капитал С.А.» уведомление об аресте любой задолженности и активов «Газпрома» в Люксембурге в рамках исполнения вынесенного в феврале 2018 года решения Стокгольмского арбитража по спорам о поставках газа на Украину и его транзите через территорию Украины (по его итогам суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Бизнес
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»

В апреле «Газпром» обратился в суд Люксембурга об оспаривании ареста. Предварительные слушания назначили на июнь 2019 года.

Автор: Анна Трунина
Теги: ПАО Газпром, отчетность по МСФО, Люксембург, Стокгольмский арбитраж
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