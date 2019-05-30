«Газпром» оспорил решение об аресте его активов в Люксембурге

«Газпром» обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга арест его активов в этой стране. Ранее люксембургский суд признал вынесенное Стокгольмским арбитражем решение в рамках спора с «Нафтогазом Украины» по транзиту газа. Это следует из квартального отчета (.pdf) российского холдинга по МСФО.
В феврале «Нафтогаз Украины» разослал люксембургским банкам уведомления об аресте активов «Газпрома». 15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
«24 мая 2019 года ПАО «Газпром» в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов обжаловало в Апелляционном суде Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение <...> решения по транзиту».
Дата слушаний по делу еще не назначена.
С 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют два газовых контракта — о поставках газа на Украину и о транзите через территорию страны в Европу. Оба договора истекают в конце 2019 года. С 2012 года Киев перестал полностью выбирать обозначенный в контракте объем газа, а с 2015 года и вовсе отказался от закупок российского газа, заменив его на реверсный газ из Европы. В свою очередь «Газпром» не прокачивал через Украину законтрактованный объем. С 2014 года обе компании начали судиться.