L'Occitane выкупит свои акции за $1,8 млрд и станет частной компанией

Выкупать торгующиеся на гонконгской бирже акции L'Occitane будет по цене 34 гонконгских доллара ($4,35) за каждую. Их максимальная стоимость составит 13,9 млрд гонконгских долларов ($1,78 млрд)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французская косметическая компания L'Occitane, акции которой торгуются на Гонконгской фондовой бирже, станет частной, сообщила фирма, передает Reuters.

Она проведет выкуп своих акций по цене 34 гонконгских доллара ($4,35 по курсу на момент публикации) за каждую (это больше на 30,8% к цене последнего закрытия торгов акциями 5 февраля, когда цена составляла 26 гонконгских долларов или $3,32, указывает агентство). Таким образом, максимальная стоимость составит 13,9 млрд гонконгских долларов ($1,78 млрд).

По данным на март, L'Occitane Groupe владела 72,39% компании. Весь акционерный капитал компании оценивается в $6 млрд, отмечает Axios.

В июне 2022 года L'Occitane ушла из России. Она продала свой бизнес в стране ключевым российским сотрудникам L'Occitane: Ростиславу Коваленко (31%), Наталье Милехиной, Ольге Сабировой и Алексею Шумову (каждый получил по 23%).

Согласно ее отчетности, справедливая стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года составляла €44,5 млн (или 2,9 млрд руб. по курсу ЦБ на эту дату). Договоренность сторон предусматривала, что российские бенефициары компании должны выплатить эти средства утвержденными траншами в течение четырех лет начиная с 2025 года.

При этом компания сохранила за собой возможность обратного выкупа акций. Цена исполнения call-опциона (дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты, а у продавца создает обязательство продать его при поступлении запроса) будет основываться на справедливой стоимости бизнеса российского предприятия, которая, в свою очередь, будет определена независимой экспертизой.

Российские магазины L'Occitane получили название «Л'Окситан».