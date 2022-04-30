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Прибыль китайского производителя вакцин Sinovac за год выросла в 78 раз

Sinovac в 2021 году поставила в разные страны мира более 2,8 млрд доз вакцины CoronaVac, из них 300 млн доз были переданы различным учреждениям системы здравоохранения Китая

Чистая прибыль одного из крупнейших производителей вакцин в Китае — компании Sinovac — по итогам 2021 года выросла в 78 раз и достигла около $14,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовый отчет компании.

«Чистая прибыль по итогам 2021 года составила $14,5 млрд по сравнению с $185,2 млн годом ранее. Чистая прибыль увеличилась в основном благодаря росту продаж <...> продажи в 2021 году составили $19,4 млрд, увеличившись по сравнению с $510,6 млн годом ранее

Как отмечается в документе, к настоящему времени Sinovac поставила в разные страны мира более 2,8 млрд доз вакцины CoronaVac, из них 300 млн доз были переданы различным учреждениям системы здравоохранения Китая.

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В Китае с начала года наблюдается новая вспышка заражений COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Шанхае — более 21 тыс. за 21 апреля. Город уже месяц находится на карантине: прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома.

Как и во многих странах мира, большинство выявляемых случаев COVID-19 в КНР приходится на штамм «стелс-омикрон». На конец апреля новый штамм обнаружен уже более чем в ста странах. В России «стелс-омикрон» еще в начале апреля стал самым распространенным штаммом коронавируса — на него приходилось 80% случаев заболевания.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
COVID-19 вакцинация от COVID-19 чистая прибыль Китай
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