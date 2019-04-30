Холдинг Баффетта вложит $10 млрд в американскую нефтяную компанию

Такие инвестиции, считают источники газеты Wall Street Journal, помогут Occidental Petroleum Corp. завершить сделку по покупке нефтегазовой компании Anadarko. На последнюю претендует и одна из крупнейших корпораций в мире Chevron

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Холдинг Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффетта согласился инвестировать $10 млрд в нефтяную компанию Occidental Petroleum Corp. (также известна как Oxy) для ее сделки по покупке американской нефтегазовой компании Anadarko Petroleum Corp. и «в борьбе с Chevron Corp.». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Информацию о сделке ей подтвердила главный исполнительный директор Occidenta Вики Холлуб, отмечает издание.

На прошлой неделе, напоминает газета, Occidental предложила купить Anadarko за $38 млрд. Эта сумма превысила аналогичное предложение Chevron на $5 млрд (та предлагала $33 млрд). Обе фирмы, отмечает WSJ, борются за ценные энергетические активы на западе штата Техас и в Нью-Мексико.

Berkshire в рамках сделки с Occidental получит 100 тыс. ее бессрочных привилегированных акций. На них будут начисляться дивиденды в размере 8% годовых, поясняет WSJ. Также холдинг Баффетта, по данным газеты, получит гарантию на покупку 80 млн обыкновенных акций компании по цене $62,5 за штуку.

Поддержка Berkshire, пишет издание, расширяет возможности Occidental для конкуренции с более крупной Chevron (последняя считается второй после ExxonMobil интегрированной энергетической компанией США и одной из крупнейших корпораций в мире). Это, отмечает WSJ, означает, что Occidental готова пытаться превзойти любое предложение Chevron.