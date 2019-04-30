Выручка РБК за 2018 год превысила 5,9 млрд руб.

Больше половины совокупной выручки группы компаний пришлась на сегмент «В2С информация и сервисы», к которому относятся в том числе сайт rbc.ru, телеканал, газета и журнал РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совокупная выручка группы компаний РБК в 2018 году составила 5,941 млрд руб., рост по отношению к 2017 году — 1%. Об этом говорится в аудированной отчетности холдинга. Показатель EBITDA не изменился. По итогам 2017 года EBITDA вышла на уровень более 1 млрд руб., превысив рекордный за десять лет результат предыдущего отчетного года.



«EBITDA РБК по итогам 2018 года осталась на уровне прошлого года и составила 1 млрд 47 млн руб. Операционная прибыль также изменилась незначительно и составила 618 млн руб., — прокомментировал гендиректор РБК Николай Молибог. — Несмотря на непростую ситуацию на рынках, на которых работает группа, мы по-прежнему сохраняем маржинальность ключевых направлений на уровне не ниже 18%. В целом по группе этот показатель составил также 18%». Молибог отметил, что в прошлом году группа полностью реструктуризировала краткосрочную задолженность.

Больше половины общей выручки — 3,213 млрд руб. — составила выручка сегмента «В2С информация и сервисы» (в него входят сайт rbc.ru, телеканал РБК, газета и журнал РБК, а также проекты «РБК Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль» и «РБК Спорт»). По итогам прошлого года сегмент сохранил маржинальность на уровне 2017 года.

Основанный на платном доступе к контенту сегмент «В2В Информация и сервисы» (проекты «РБК Исследования», «РБК Конференции», «РБК Quote» и Public.ru) показал выручку 138 млн руб., рост составил 6%. Выручка сегмента «B2B инфраструктуры» (бизнес регистрации доменов и хостинга) выросла на 5%, до 2,25 млрд руб., EBITDA сегмента выросла на 4%.

Ранее Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила оценку затрат рекламодателей в 2018 году: темпы роста рекламного рынка замедлились, составив 12% (в 2017 году показатель составлял 14%). Рекламодатели потратили на продвижение товаров и услуг в основных медиа 469 млрд руб. без НДС.

Лучшую динамику показал сегмент интернет-рекламы, прирост 22% (203 млрд руб.). На втором месте — телевидение, рост 9%, до 187 млрд руб. Рекламные доходы издателей газет и журналов снизились на 12%, до 18 млрд руб.