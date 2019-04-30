Выручка РБК за 2018 год превысила 5,9 млрд руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,45 -0,01 EUR Бирж. 72,36 +0,28 Brent 73,22 +1,58% USD Нал. 65,01 64,08 EUR Нал. 72,77 71,86 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1227 +0,0050 BTC/USD Бирж. 5 534,20 +50,20 IMOEX 2 562,90 -0,27% RTSI 1 252,73 -0,18% DJIA 26 554,39 +0,04% Nasdaq 8 161,85 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+15,78%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+15,78%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 12:18
Путин обсудил в Совбезе ситуацию в Венесуэле и КНДР Политика, 15:35 Медведев исключил влияние инцидента с «Дружбой» на переговоры с Минском Политика, 15:32 Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос» Общество, 15:26 Дмитрий Фалалеев — о том, почему лидер должен быть нестандартным творцом Партнерский материал, 15:25 Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение Общество, 15:24 Число зараженных кошельков Electrum достигло 152 тысяч Крипто, 15:11 Медведев допустил уголовное наказание за некачественную нефть в «Дружбе» Экономика, 15:05 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 14:56 Ярмольник сообщил о взыскании 432 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО Общество, 14:51 Сбербанк увеличил прибыль на 7% на фоне роста расходов по депозитам Финансы, 14:50 ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье Общество, 14:50 Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота Политика, 14:44 На форуме «Российский софт» обсудили национальную кибербезопасность Партнерский материал, 14:35 Как увеличить трафик в магазине — советы от «Билайна» Pro, 14:34
Бизнес ,  
0 
Выручка РБК за 2018 год превысила 5,9 млрд руб.
Больше половины совокупной выручки группы компаний пришлась на сегмент «В2С информация и сервисы», к которому относятся в том числе сайт rbc.ru, телеканал, газета и журнал РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совокупная выручка группы компаний РБК в 2018 году составила 5,941 млрд руб., рост по отношению к 2017 году — 1%. Об этом говорится в аудированной отчетности холдинга. Показатель EBITDA не изменился. По итогам 2017 года EBITDA вышла на уровень более 1 млрд руб., превысив рекордный за десять лет результат предыдущего отчетного года.

«EBITDA РБК по итогам 2018 года осталась на уровне прошлого года и составила 1 млрд 47 млн руб. Операционная прибыль также изменилась незначительно и составила 618 млн руб., — прокомментировал гендиректор РБК Николай Молибог. — Несмотря на непростую ситуацию на рынках, на которых работает группа, мы по-прежнему сохраняем маржинальность ключевых направлений на уровне не ниже 18%. В целом по группе этот показатель составил также 18%». Молибог отметил, что в прошлом году группа полностью реструктуризировала краткосрочную задолженность.

Больше половины общей выручки — 3,213 млрд руб. — составила выручка сегмента «В2С информация и сервисы» (в него входят сайт rbc.ru, телеканал РБК, газета и журнал РБК, а также проекты «РБК Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль» и «РБК Спорт»). По итогам прошлого года сегмент сохранил маржинальность на уровне 2017 года.

Основанный на платном доступе к контенту сегмент «В2В Информация и сервисы» (проекты «РБК Исследования», «РБК Конференции», «РБК Quote» и Public.ru) показал выручку 138 млн руб., рост составил 6%. Выручка сегмента «B2B инфраструктуры» (бизнес регистрации доменов и хостинга) выросла на 5%, до 2,25 млрд руб., EBITDA сегмента выросла на 4%.

Ранее Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила оценку затрат рекламодателей в 2018 году: темпы роста рекламного рынка замедлились, составив 12% (в 2017 году показатель составлял 14%). Рекламодатели потратили на продвижение товаров и услуг в основных медиа 469 млрд руб. без НДС.

Лучшую динамику показал сегмент интернет-рекламы, прирост 22% (203 млрд руб.). На втором месте — телевидение, рост 9%, до 187 млрд руб. Рекламные доходы издателей газет и журналов снизились на 12%, до 18 млрд руб.

Автор: Редакция РБК
Теги: РБК, финансовая отчетность
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter