UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов

В авиакомпании UTair признали наличие неопределенности в финансовом состоянии, которое может повлиять на ее дальнейшую деятельность

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В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.

К этим факторам относится, например, то, что по состоянию на 31 декабря 2018 года кредиторы не предоставляли авиакомпании письма-отказы от права требования досрочного исполнения обязательств по возврату непогашенных кредитов и займов и причитающихся сумм процентов на срок не менее 12 месяцев после отчетной даты.

Указывается, что задолженность по таким кредитам и займам в сумме 65 894 571 тыс. рублей была классифицирована как краткосрочная по состоянию на 31 декабря 2018 года и подлежит рефинансированию или реструктуризации.

«Основной причиной формирования отрицательных чистых активов Группы стали убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014-2015 годах. Ситуация ухудшилась в 2018 году в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на авиатопливо, обусловленный изменением условий налогообложения добычи и реализации нефти и нефтепродуктов в России, и конкурентное давление на доходные тарифы в 2018 году», - говорится в документе UTair.

В начале апреля UTair сообщила о том, что ее чистый убыток по итогам 2018 года составил 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017 году.

В отчете говорилось, что из-за дефицита пилотов Utair недополучила 1,5 млрд руб. прибыли, при этом компания увеличила количество дополнительных услуг для пассажиров на 50%, что помогло перевозчику отбить потерянные деньги.