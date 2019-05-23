Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

Тигран Худавердян, работающий в компании с апреля 2006 года, займет вновь созданную должность — управляющий директор группы компаний «Яндекс»

Топ-менеджер «Яндекса» Тигран Худавердян (Фото: Александр Кряжев / «РИА Новости»)

Компания «Яндекс» объявила о перестановках в составе топ-менеджмента. На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. Его место в сервисе заказа такси займет Даниил Шулейко. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Тигран очень давно работает в «Яндексе», знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании», — прокомментировал перестановки гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

По его словам, Худавердян займется текущим руководством в должности управляющего директора, став таким образом вторым человеком в компании. При этом Волож отметил, что сам он сможет сконцентрироваться на более широких стратегических задачах.

Место Худавердян на должности руководителя «Яндекс.Такси» займет Даниил Шулейко, который работает в «Яндексе» с 2015 года. Он занимал пост операционного директора «Яндекс.Такси» с момента объединения с Uber.