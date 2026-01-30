Прокуратура опровергла связь Абрамовича с обысками в Deutsche Bank
Прокуратура Франкфурта-на-Майне, которая занимается расследованием и обысками в Deutsche Bank, подтвердила, что российский бизнесмен Роман Абрамович не является подозреваемым по этому делу, никаких обвинений против него не выдвигается, сообщил РБК представитель миллиардера.
Обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Берлине прошли 28 января. Süddeutsche Zeitung (SZ) и Bloomberg писали, что дело связано с Абрамовичем, находящимся под санкциями ЕС с весны 2022 года.
«В ответ на публикации в СМИ, которые безосновательно связали имя господина Абрамовича с этим делом, предпринимаются юридические действия. Материалы содержали абсолютно ложные предположения и базировались на ничем не подкрепленных домыслах немецкой газеты, известной тем, что ранее она уже не раз допускала неточности и ошибки и была вынуждена вносить исправления», — заявил представитель Абрамовича.
Он добавил, что некоторые издания уже скорректировали материалы, убрав имя российского бизнесмена.
Прокуратура Франкфурта поясняла, что обыски связаны с расследованием «в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank» по подозрению в отмывании денег. Банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег», рассказали там.
По данным SZ, расследование в отношении Deutsche Bank ведется, поскольку банк с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Источники издания говорили, что расследование касается транзакций, совершенных в 2013–2018 годах.
